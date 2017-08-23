Hızlı, tutkulu başarıya aç

TÜRKİYE’NİN D Grubu maçları ve final etabına ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. 31 Ağustos ve 1 Eylül’de Finlandiya, İsrail, Romanya ile Türkiye’de oynanacak grup maçlarıyla start alıp, 17 Eylül’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda bitecek turnuvada Türkiye’yi zorlu maçlar bekliyor. Şampiyona öncesi devlerin yıldızı Barış Hersek, Hürriyet’e samimi açıklamalarda bulundu.

‘ÇOK ÇALIŞTIK, DAHA DA ÇALIŞACAĞIZ’

TÜM Türkiye’nin desteğini beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Barış Hersek’in sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu:

Türkiye, her şeyin en iyisini hak eden bir ülke. Biz de bunun için savaşacağız. Yeni bir takımız. Çok çalıştık, çok çalışacağız. Uyum süreci biraz zaman aldı ama artık hazırız. Ufuk Hoca’nın isteklerini uygulamaya çalışıyoruz.

İDMANLAR VE VİDEO ANALİZLERİ

KAMPLARDAN sonra daha hızlı oynayan, baskın savunma yapan, başarıya aç bir ekip haline geldik. Topa ve galibiyete karşı her zaman tutkuluyuz. Bunu da son hazırlık maçlarımızdaki skorlar gösteriyor. Günde minimum 6 saatimizi (4 saati idman) tamamen basketbolla geçiriyoruz. İdmanlar ve özel video analizlerle hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.