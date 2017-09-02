Hırvatistan'dan 2'de 2! Romanya'yı farklı geçtiler...

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile ev sahibi ülke karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen Hırvatistan, 1. periyodu 20-12 ve ilk yarıyı da 42-29 önde tamamladı.
Maçın 3. periyodu sonunda rakibine 57-42 üstünlük sağlayan Hırvatistan, karşılaşmadan 74-58 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Hırvatistan adına 21 sayı üreten Bojan Bogdanovic oldu.
Hırvatistan, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Romanya ise ikinci yenilgisini aldı.