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Hırvatistan'dan 2'de 2! Romanya'yı farklı geçtiler...

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Hırvatistan, Romanya'yı 74-58 yendi.

AA
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Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile ev sahibi ülke karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen Hırvatistan, 1. periyodu 20-12 ve ilk yarıyı da 42-29 önde tamamladı.

Maçın 3. periyodu sonunda rakibine 57-42 üstünlük sağlayan Hırvatistan, karşılaşmadan 74-58 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Hırvatistan adına 21 sayı üreten Bojan Bogdanovic oldu.

Hırvatistan, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Romanya ise ikinci yenilgisini aldı.

HırvatistanRomanyabasketbol
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