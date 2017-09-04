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Hırvatistan'da şok! Türkiye'ye karşı yok...

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye'nin konuğu olacak Hırvatistan'da sakatlık şoku yaşanıyor.

DHA
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I Grubu'nda topladığı 16 puanla lider durumda bulunan ve yarın Eskişehir'de ay-yıldızlılarla konuğu olacak olan Hırvatistan'da Kosova maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ivan Rakitic kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in Türkiye'ye karşı oynayamayacağını duyurdu. Teknik Direktör Ante Cacic de, Kosova maçından sonra yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu söylemişti.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelecek olan Hırvatistan kafilesine dahil edilmedi.

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