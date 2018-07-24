Hırvatistan'da kritik Devler Ligi ön elemesi! iddaa'nın favorisi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.07.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Hırvatistan'da kritik Devler Ligi ön elemesi! iddaa'nın favorisi...

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Hırvatistan'da kritik Devler Ligi ön elemesi! iddaa'nın favorisi...

Estonya temsilcisi Flora Tallinn'i rahat geçen Hapoel Beer Sheva, Hırvatistan deplasmanında kritik maça çıkıyor. iddaa'nın favorisine göz atalım...

Dinamo Zagreb

- Borna Sosa (20) ve Ante Coric (21) gibi iki yetenekli genci satan Dinamo Zagreb, Lokomotiva'dan 98 doğumlu Lovro Majer'i renklerine bağladı.

- Geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 28 maçta 26 gole katkı veren (17 gol - 9 asist) El Arabi Hillal Soudani'yi de Nottingham Forest'a yolladılar.

- 2010 ve sonrasında, bir tek geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamışlardı. Skenderbeu'ye sürpriz şekilde elendikten sonra kendilerini ülke içindeki organizasyonlara adadılar ve hem ligi hem de kupayı müzelerine götürdüler.

En Çok Oynanan Bahis
  • 506Dinamo Zagreb - Hapoel Beer Sheva
    3
    MS1
    1,80
    8873kez oynandı
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Hapoel Beer Sheva

- Geçtiğimiz sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Hapoel Beer Sheva ise bu onuru üst üste 3'üncü kez yaşayarak, İsrail Premier Ligi'nde iyice ağırlıklarını hissettirmeye başladılar.

- Bir önceki turda Estonya temsilcisi Flora Tallinn'i rahat geçtiler. Geçtiğimiz yıl ise Ludogorets'i deplasman golü kuralıyla kupa dışına itmişler ama aynı kural Maribor maçında onların sonu olmuştu. Avrupa Ligi'ne devam edip pek varlık göstermemişlerdi.

- Söz konusu Avrupa arenası olunca iç sahada iyiler ama deplasmanda da bir o kadar kötüler.

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