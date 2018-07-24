Hırvatistan'da kritik Devler Ligi ön elemesi! iddaa'nın favorisi...
Estonya temsilcisi Flora Tallinn'i rahat geçen Hapoel Beer Sheva, Hırvatistan deplasmanında kritik maça çıkıyor. iddaa'nın favorisine göz atalım...
Dinamo Zagreb
- Borna Sosa (20) ve Ante Coric (21) gibi iki yetenekli genci satan Dinamo Zagreb, Lokomotiva'dan 98 doğumlu Lovro Majer'i renklerine bağladı.
- Geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 28 maçta 26 gole katkı veren (17 gol - 9 asist) El Arabi Hillal Soudani'yi de Nottingham Forest'a yolladılar.
- 2010 ve sonrasında, bir tek geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamışlardı. Skenderbeu'ye sürpriz şekilde elendikten sonra kendilerini ülke içindeki organizasyonlara adadılar ve hem ligi hem de kupayı müzelerine götürdüler.
Hapoel Beer Sheva
- Geçtiğimiz sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Hapoel Beer Sheva ise bu onuru üst üste 3'üncü kez yaşayarak, İsrail Premier Ligi'nde iyice ağırlıklarını hissettirmeye başladılar.
- Bir önceki turda Estonya temsilcisi Flora Tallinn'i rahat geçtiler. Geçtiğimiz yıl ise Ludogorets'i deplasman golü kuralıyla kupa dışına itmişler ama aynı kural Maribor maçında onların sonu olmuştu. Avrupa Ligi'ne devam edip pek varlık göstermemişlerdi.
- Söz konusu Avrupa arenası olunca iç sahada iyiler ama deplasmanda da bir o kadar kötüler.
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