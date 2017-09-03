Hırvatistan 'Vida'ladı!

Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 0-0 devam ederken dünkü yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen ve yarıda kaldığı 22. dakikadan devam eden maçta Hırvatistan ile Kosova karşılaştı.
İki takım, ilk yarının kalan dakikalarında yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamayınca devre golsüz sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Hırvatistan, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Hırvatistan'da, Luka Modric'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Hırvatistan oldu.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Hırvatistan, I Grubu'nda liderliğe yükseldi, Kosova ise 1 puanla son sırada kaldı.