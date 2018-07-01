Hırvatistan Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2018 Dünya Kupası maçları
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan maçta Avrupa'dan iki takım, Hırvatistan ve Danimarka karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte Hırvatistan ile Danimarka tarihlerindeki 6. kez karşılaşacak. Müsabakaya saatler kala futbolseverler de aramalarına hız verdi. Hırvatistan Danimarka maçına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Hırvatistan Danimarka maçı saat kaçta? Hırvatistan Danimarka maçı hangi kanalda?
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda heyecan, bugün çok önemli maçlarla devam edecek. Günün ikinci maçında Hırvatistan ve Danimarka çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Bu kritik maç öncesi vatandaşlar da maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. İşte, nefeslerin tutulacağı Hırvatistan Danimarka maçı hakkında merak edilen detaylar...
HIRVASİTAN DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası'na grup aşamasında üçte üç yaparak iyi bir başlangıç yapan Hırvatistan ile C Grubu'nu iki galibiyet ve bir beraberlik ile bitiren Danimarka, bu akşam oynanacak müsabaka ile tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Kazananın çeyrek finale çıkacağı bu önemli maç, Nizhny Novgorod Stadı'nda TSİ saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve TRT4K'dan canlı olarak yayınlanacak.
İKİ RAKİP ARASINDA DENGELİ REKABET
İki ekip arasındaki rekabette dengeli bir tablo görülüyor. Hırvatistan ile Danimarka arasında yarın oynanacak karşılaşma 6. randevu olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 5 maçta iki ekip de ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi. Hırvatistan'ın attığı 7 gole, Danimarka 6 golle yanıt verdi.
İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile Danimarka, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer aldı. İki takım ilk maçlarını da bu grup mücadelesinde oynadı. 16 Haziran 1996'da Sheffield'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-0 kazandı. Bu karşılaşma iki ekip arasındaki en farklı skor olarak da tarihe geçti. Hırvatistan grubu 6 puanla, 7 puanlı Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Danimarka 4 puanla turnuvaya veda etmişti. Hırvatistan ile Danimarka arasındaki son mücadele 2004 yılında oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Hırvatistan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip tamamladı.
TAKIMLARIN DÜNYA KUPASI MACERASI
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 28 gol atarken, kalelerinde 18 gol gördü. Danimarka da şampiyonadaki 20. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 19 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı, 29 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
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