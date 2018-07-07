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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.07.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Hırvatistan 20 yıl sonra yarı finalde! Tarihi anlar

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Hırvatistan 20 yıl sonra yarı finalde! Tarihi anlar

Ev sahibi Rusya ile Hurvatistan Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten müsabaka uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında ise maç 2-2 sonuçlanınca penaltılara geçildi. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan Hırvatistan kupada yarı finale kaldı ve İngiltere'nin rakibi oldu. Bu mücadele ise 11 Temmuz'da saat 21'de oynanacak.

Karşılaşma heyecanla başladı. 2. dakikada Denis Cheryshev'nın şutu defanstan geri geldi. 7. dakikada Ante Rebic topu kafayla kaleye göndermek istedi fakat top hedefi bulmadı.Hırvatístan 11. dakikada Mario Mandzukic ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı. 31. dakikada Rusya Denis Cheryshev'in uzak mesafeden attığı harika golle skoru 1-0 yaptı. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Hırvatistan'da Andrej Kramaric kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı. Durum 1-1'e geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Hırvatistan hızlı başladı. 50. dakikada Modric'in şutunda top kaleyi bulmadı. İkinci yarının bu dakikalarında Hırvat futbolcular kaleyi uzaktan yoklamaya başladı. 60. dakikada Ivan Perisic'in şutu direkten geri döndü. Mücadelenin son kısımlarında iki takımda kontrolü elden bırakmadı. Ve mücadele 1-1 sona ererek uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarının ilk 15 dakikalık bölümünde ortada bir oyun sergilenriken, Hırvatistan 101. dakikada golü buldu. Beşiktaş'ın futbolcusu Vida, köşe vuruşundan yapılan ortaya kafa vurdu. Top ağlarla buluşunca Hırvatistan karşılaşmada 2-1 öne geçti. 115. dakikada Rusya'da Fernandes köşe vuruşundan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve koru 2-2 yaptı. Maç böyle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Hırvatistan 4-3 sahadan üstün ayrılarak turnuvada yarı finale yükselen taraf oldu.

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