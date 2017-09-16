Hırvat sözü! Sezon sonunda...

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan ve ilk üç haftayı kayıpsız geçen ancak son hafta Antalya deplasmanında takılan G.Saray, bugün oynayacağı Kasımpaşa maçında üç puanı güzel futbolla almak istiyor. İlk üç haftada aldığı 9 puandan çok, istekli ve hırslı oyunu ile göz dolduran Aslan'ın, son hafta Antalya deplasmanında 1-1 berabere kalması, camiada büyük üzüntü yaratmıştı. Bu puan kaybını milli araya bağlayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ofisini Florya'ya taşıyan Başkan Dursun Özbek ile önceki gün mini bir toplantı yaptı.

'5 MAÇTA 13 PUAN HEDEFİNDE SAPMA YOK'

Takımın durumu hakkında Hırvat çalıştırıcıdan bilgi alan ve ardından da idmanı izleyen Özbek, hocasından söz aldı. Tudor'un toplantıda başkana, "Kasımpaşa maçında ilk 3 haftadaki Galatasaray sahada olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İlk 3 haftadaki gibi coşkulu, istekli, sürekli gol arayan bir takımı tekrar göreceksiniz" dediği ve futbol adına açık çek verdiği öğrenildi. Fikstür çekildiğinde ilk 5 hafta için 13 puan hesabı yapan Hırvat hoca, Antalyaspor beraberliğine rağmen hedeften sapmadıklarını da başkana ifade etti.

SON MAĞLUBİYET PAŞA'YA

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon 4'er maç olmak üzere toplam 8 maçtır mağlup olmayan Galatasaray'da Igor Tudor en son yenilgisini, geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasında evinde Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla almıştı.

SOL KANAT LATO'YA EMANET

Feghouli'yi yine yedek kulübesinde oturtacak olan Tudor'un, Kasımpaşa maçında sol bekte Latovlevici'ye görev vedeceği öğrenildi. Kasığındaki zorlama nedeniyle idmanlara çıkamayan Linnes dün yapılan son antrenmana da katılmadı. Hırvat teknik adam, fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen Rumen oyuncuya özel maske ile sol bekte mecburen forma verecek. Feghouli ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahaya girecek.

ASLANTEPE'DE BOŞ KOLTUK BULMAK İMKANSIZ

Milli ara sonrası Antalya deplasmanına giden Galatasaray'da hasret bitiyor, 23 gün sonra sarı-kırmızılılar taraftarla buluşuyor... Kayseri maçını 31 bin 394, Sivas maçını 44 bin 693 taraftara oynayan Galatasaray'ı Kasımpaşa önünde coşkulu bir kalabalık bekliyor. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90 oranında bittiği öğrenilirken az sayıda kalan biletlerin de bugün tükenmesi bekleniyor. Ayrıca maça gelemeyecek olan kombine sahipleri de haklarını devredip, tribündeki sirkülasyonu maksimum seviyeye çıkarmaya çabalıyor. (Sabah)