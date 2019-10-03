Hırsızlık yapan futbolcu Fadiga: Neden çaldım bilmiyorum
Takım arkadaşı Dolberg'in kol saatini çaldığı için sözleşmesi fesh edilen Lamine Diaby-Fadiga, “Neden çaldım, bilmiyorum. Belki de kıskandım. Uzun süren sakatlıklar mental anlamda beni etkilemişti.'' dedi.
Nice’in Danimarkalı yıldızı Kasep Dolberg’in 70 bin Euro’luk saati soyunma odasından çalınmıştı. Suçu işleyenin, takım arkadaşı Lamine Daiby-Fadiga olduğu ortaya çıkmış ve oyuncunun sözleşmesi fesh edilmişti.
Konuyla ilgili ilk kez konuşan 18 yaşındaki forvet, “Neden çaldım, bilmiyorum. Belki de kıskandım. Uzun süren sakatlıklar mental anlamda beni etkilemişti. Aptalca bir hareket yaptım, herkesten özür dilerim” dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle