Hırs küpü Maicon!

Maçın 6. dakikasında G.Saray'ın kalabalık geldiği pozisyonda Garry Rodrigues'in ceza sahası dışından şut denedi. Galatasaraylı futbolcuların pas beklediğı bu poziyonda Rodrigues'in şutu farklı şekilde auta çıkarken özellikle Maicon'un sinirlenmesi dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların 10. dakikada gelişen atağında Gomis'ten seken topu önünde bulan Garry Rodrigues, ceza sahası içinde müsat durumdaki takım arkadaşlarına rağmen yine şut denedi. Bu şutun da dışarı çıkması taraftarlardan da tepki alırken G.Saray'da Maicon isyan etti.

Brezilyalı oyuncunun yanına giderek sakinleştirmeye çalışan Ndiaye, ardından Rodrigues'in yanına gitti. İkili arasında kısa bir dialog yaşanırken Rodrigues ellerini yana açtı ve üzgün olduğunu gösteren bir tavır sergiledi.

Bu dakikalarda Kasımpaşa'dan Veysel Sarı'nın sakatlandığı bir pozisyonda oyunun durmasını fırsat bilen Maicon, hemen Rodrigues'in yanına gitti ve takım arkadaşı ile konuşup arayı düzeltti. Bu sırada Ndiaye'nin ikili arasındaki gerginliğin büyümeden sona erdirmeye çalışması gözlerden kaçmadı.