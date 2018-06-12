Hipodromda öldü! Yok böyle kaza...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.06.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Hipodromda öldü! Yok böyle kaza...

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İstanbul Veliefendi Hipodromunda atların sabah yaptığı idmanda üzücü bir kaza yaşandı.

Veliefendi Hipodromu bu kez atların zaferleriyle değil şok bir kazayla tarihi günlerinden birini yaşadı... Şahin Uluç’a ait 3 yaşlı Arap safkanı Babaarif isimli tay, pazar günü sabah idmanına başlamak üzere atçılık tabiri ile pistten aşağıya doğru inerken, uzun mesafeden galop yaparak gelen ve pistte çalışan Kamil Adem Dede’ye ait 3 yaşlı Tlos, Mehmet Öksüz’e ait yine 3 yaşlı Haliç Boğası ve Selim Baybaşin’e ait 4 yaşlı İngiliz safkanı Win Star Win isimli safkanların bir anda önüne doğru dönünce olanlar oldu...

HAYATINI KAYBETTİ
Safkanların çarpışması bu dakikadan sonra kaçınılmaz hale geldi ve iki at da kazadan kıl payı kurtululdu. Ancak bir diğer galop yapan taylardan Haliç Boğası önüne çıkan Babaarif ile şiddetli bir şekilde çarpışınca yaşamını yitirdi... Başarılı safkan pistte kalırken, yapılan müdahalelele rağmen kurtarılamadı.

JOKEYLER UCUZ KURTULDU
Tribünde idmanları izleyen kondisyonerlerin gözü önünde gerçekleşen kazada biniciler Selçuk Akbulat, İsmail Koyuncu, Caner Karademir ve Mazlum Pir Demir beklenmedik bu üzücü kazayı ciddi bir sorun yaşamadan atlamayı başardılar ve yüreklere su serptiler. (yarisdergisi.com)

* Video, Hürriyet Gazetesi At yarış yazarlarından Nurettin Güven tarafından çekilmiştir.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN KOŞULACAK?

92. Gazi Koşusu, 1 Temmuz Pazar günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

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