Hipodromda öldü! Yok böyle kaza...
İstanbul Veliefendi Hipodromunda atların sabah yaptığı idmanda üzücü bir kaza yaşandı.
Veliefendi Hipodromu bu kez atların zaferleriyle değil şok bir kazayla tarihi günlerinden birini yaşadı... Şahin Uluç’a ait 3 yaşlı Arap safkanı Babaarif isimli tay, pazar günü sabah idmanına başlamak üzere atçılık tabiri ile pistten aşağıya doğru inerken, uzun mesafeden galop yaparak gelen ve pistte çalışan Kamil Adem Dede’ye ait 3 yaşlı Tlos, Mehmet Öksüz’e ait yine 3 yaşlı Haliç Boğası ve Selim Baybaşin’e ait 4 yaşlı İngiliz safkanı Win Star Win isimli safkanların bir anda önüne doğru dönünce olanlar oldu...
HAYATINI KAYBETTİ
Safkanların çarpışması bu dakikadan sonra kaçınılmaz hale geldi ve iki at da kazadan kıl payı kurtululdu. Ancak bir diğer galop yapan taylardan Haliç Boğası önüne çıkan Babaarif ile şiddetli bir şekilde çarpışınca yaşamını yitirdi... Başarılı safkan pistte kalırken, yapılan müdahalelele rağmen kurtarılamadı.
JOKEYLER UCUZ KURTULDU
Tribünde idmanları izleyen kondisyonerlerin gözü önünde gerçekleşen kazada biniciler Selçuk Akbulat, İsmail Koyuncu, Caner Karademir ve Mazlum Pir Demir beklenmedik bu üzücü kazayı ciddi bir sorun yaşamadan atlamayı başardılar ve yüreklere su serptiler. (yarisdergisi.com)
* Video, Hürriyet Gazetesi At yarış yazarlarından Nurettin Güven tarafından çekilmiştir.
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN KOŞULACAK?
92. Gazi Koşusu, 1 Temmuz Pazar günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle