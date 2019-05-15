Hindistan Milli Takımı'nda Stimac dönemi
Hindistan Futbol Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hırvat Igor Stimac getirildi.
Hindistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Stephen Constantine'den boşalan teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Stimac ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Stimac, 2001 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor.
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