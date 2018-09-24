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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Hilmi Kulluk: "Kayserispor karşısında oynanan futbol umut verici" 
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Futbol
İHA
24.09.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Hilmi Kulluk: "Kayserispor karşısında oynanan futbol umut verici" 

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Hilmi Kulluk: "Kayserispor karşısında oynanan futbol umut verici" 

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk Kaysersipor karşısında ortaya konan futbol ve mücadelenin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, sezon başından bu yana futbol adına Süper Lig’in en çok seyir keyfi veren birkaç takımından biri olduklarını ifade ederek, "Karşımızdaki takım kim olursa olsun hem çok gol pozisyonu üretiyoruz hem de ilk iki hafta dışında savunmamızda da yüksek konsantrasyon ve motivasyonla üst düzey performans ortaya koyuyoruz. Sezon başında yapmış olduğumuz açıklamalarda Atiker Konyaspor’un bu sezon lige renk katacağını söylemiştik. Taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takımımızın oynadığı müsabakalardan büyük zevk aldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı ciddiyet ve disiplinle saha içinde, saha dışında çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022, 100. yıl hedefimiz için bugünden temelleri atmak ve yavaş ama sağlam adımlarla bu vizyonu camiamızın layık olduğu noktaya taşımak zorundayız. Henüz ligin başındayız. Gelecek için bugünkü performansımıza bakıp büyük laflar etmek doğru olmaz. Öncelikli hedefimiz kupada kulübümüze yakışır sonuçlar elde etmek, lig de ise her maçı final havasında oynayıp, maç maç ilerleyip sezon sonunda taraftarımıza yeniden büyük heyecanlar yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her takımı yenecek ve puan alacak durumdayız"

Başkan Kulluk, teknik heyet ve futbolcularına güvendiklerini vurgulayarak, "Çarşamba günü Y. Amasyaspor ile bir kupa maçı oynayacağız ardından deplasmanda Göztepe ile son derece zorlu bir lig karşılaşmasına çıkacağız. Fakat Kayserispor önünde ortaya koyduğumuz futbolu oynadığımız sürece deplasman ya da iç saha hiç fark etmez her takımı yenecek, puan alacak durumdayız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Onlar da bu güveni boşa çıkarmıyorlar. Sahada basmadık yer bırakmıyorlar. Futbolun bütün gereklerini saha içinde oyunu çirkinleştirmeden sergiliyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum bundan sonraki zorlu fikstür için de başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

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