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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.05.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Hilmi Kulluk: "Hakem kararları mücadelelerin önüne geçemez"

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Hilmi Kulluk: "Hakem kararları mücadelelerin önüne geçemez"

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Hakem kararları ortaya konan mücadelelerin önüne geçemez" dedi.

 

Trabzonspor maçı sonrası yazılı açıklamada bulunan Hilmi Kulluk, "Futbol kamuoyu Trabzonspor ile oynadığımız iç saha maçının hakemi Halis Özkahya'nın verdiği kararları tartışıyor. Esasında tartışacak bir şey yok. Her şey ortada ve bu kararların tartışılacak bir yanı da yok. Ama illa bir şey tartışılacaksa verilen kararlardan çok hakemlerin sahadaki duruşları, tavırları göz önüne alınarak iyi olmayan niyetleri ve medya görevlimize sarf ettiği "Senin ağzını burnunu kırarım" şeklindeki tehdidi tartışılmalıdır. VAR sistemi yürürlüğe girince sevinmiştik. Anadolu takımlarının bundan böyle en azından alenen hakları yenmeyecek diye düşünmüştük. Ama maalesef üzülerek şahit olduk ki, hiç çekinmeden, bağlı oldukları kurumun yaptırımlarından, uyarılarından korkmadan, göz göre göre güçlülerden yana tavır almaya başladılar. Bu sezon sadece Atiker Konyaspor değil, özellikle Erzurumspor, Sivasspor, Rizespor, Kayserispor gibi birçok Anadolu takımı yukarıda belirttiğimiz düşünce sistemi yüzünden önemli puan kayıpları yaşamıştır. Bu böyle devam edemez. Hakem kararları ortaya konan mücadelelerin önüne geçemez" dedi.

"TÜRK FUTBOLU BİTİYOR"
Türk futbolunun da günden güne eriyip bittiğini ifade eden Hilmi Kulluk, "Bu sezon defalarca sonucu direkt etkileyecek ve lehimize olacak pozisyonlarda hakemlerin VAR'a gitmediklerini, gitmek istemediklerini, maç sonunda da VAR'a yoka saha kenarına gelip pozisyonları izleyenlerin teknik heyetimizin bu konudaki serzenişlerine 'Gitmek zorunda mıyım' şeklindeki cevaplarıyla karşılaştık. Evet saçma sapan pozisyonlar için saha kenarına gelenler, spor kamuoyunun vicdanını kanatmamak adına elbette VAR'a gitmek zorunda. Ve bugün, eşit şartlarda maçlar yönetilmediği için, düdüğü çalanın ve o düdüğü çalanı çağırmayanların hak/adalet duyguları üzülerek ifade etmeliyiz ki, spor kamuoyu nezdinde maalesef yerle bir olmuştur. VAR sistemiyle her şey düzelecek derken, bu sistemi yanlış kullanan ya da kullanamayanlar yüzünden Türk futbolu tam anlamıyla bir keşmekeş yaşamaktadır. Açık ve net bunun neden kaynaklandığını bir kez daha söylüyoruz. Eğer karar vericiler bu konuyu çözebilirlerse Türk futbolunun rahat bir nefes alacağına eminiz. Hakemler güçlü takımların aleyhlerine yaptıkları hatalar nedeniyle dinlendirilirken, Anadolu takımlarına yönelik skandal kararlarla maç yönetmeye devam etmektedirler. Bunun farkında olduklarından, İstanbul takımları ve onlara ilave birkaç ayrıcalıklı takımın maçlarında korkusuzca ve cesurca kararlara imza atabiliyorlar. Ama aynı cesareti diğer takımlara karşı gösteremiyorlar. Buna kalıcı bir önlem alınmazsa, hem Türk Futbolunun hem de bağlı bulundukları kurumun marka değerini bu arkadaşlar el birliğiyle aşağıya çekmeye devam edeceklerdir. Eriyoruz, bitiyoruz, Türk futbolunu öldürüyoruz, farkında değil misiniz?" diye konuştu.

"HALİS ÖZKAHYA İÇİN BİR YAPTIRIMINIZ OLACAK MI ?"
Hilmi Kulluk sözlerinin sonunda şunları söyledi: "Son olarak yaşananları bir tarafa bırakıyor ve tüm samimiyetimizle TFF'ye, PFDK'ya ve MHK'ya soruyoruz; Herhangi bir kulüp başkanı ya da yöneticisi karşılaşmanın hakemine "Senin ağzını burnunu kırarım" demiş olsaydı nasıl ceza verirdiniz? Bunu 15 kişinin içinde söyleyen hakeminiz Halis Özkahya için bir yaptırımınız olacak mı? Merakla bekliyoruz" dedi.

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