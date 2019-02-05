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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.02.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor

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Hikmet Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Cuma günü Fenerbahçe'ye karşı 27. sınavını verecek.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe Kayseri'de karşılaşacak. Bu maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez rakip olacak. Bugüne kadar sarı lacivertli takıma 26 kez rakip olan Karaman'ın yüzü pek gülmedi.

Geride kalan 26 maçta 2 kez kazanıp 3 kez beraberlik alan teknik direktör Hikmet Karaman 21 kez de yenilgi üzüntüsü yaşadı. 11 farklı takım ile Fenerbahçe'ye rakip olan Hikmet Karaman, 2 kez Türkiye Kupası maçında 24 kez de Süper Lig maçında sarı lacivertli takımın karşısına çıktı.

Hikmet Karaman'ın takımları bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 78 gol gördü. Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı Alanyaspor, Çaykur Rizespor (7 kez), Erciyesspor, Bursaspor, Gaziantepspor (2 kez), Manisaspor, Ankaragücü (4 kez), Osmanlıspor, İstikbal Mobilya Kayserispor (2 kez), Kocaelispor (4 kez) ve Adanaspor (2 kez) takımlarının başında mücadele verdi.

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    MS1
    1,60
    2425kez oynandı
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Hikmet Karaman'ın Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Süper Lig

2017/2018 Fenerbahçe-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 2-1

2016/2017 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-5

2015/2016 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 2-1

2015/2016 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-1

2014/2015 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-5

2013/2014 Fenerbahçe-Erciyesspor 2-1

2012/2013 Fenerbahçe-Bursaspor 4-1

2012/2013 Gaziantep-Fenerbahçe 1-2

2012/2013 Fenerbahçe-Gaziantep 3-0

2010/2011 Manisaspor-Fenerbahçe 1-3

2008/2009 Fenerbahçe-Ankaragücü 1-2

2007/2008 Fenerbahçe-Osmanlıspor 4-2

2006/2007 Fenerbahçe-Ankaragücü 3-1

2006/2007 Ankaragücü-Fenerbahçe 0-1

2005/2006 Ankaragücü-Fenerbahçe 1-4

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0

2003/2004 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 4-1

2001/2002 Fenerbahçe-Kocaelispor 3-0

2001/2002 Kocaelispor-Fenerbahçe 3-3

2000/2001 Fenerbahçe-Kocaelispor 4-0

2000/2001 Adanaspor-Fenerbahçe 1-1

1999/2000 Fenerbahçe-Adanaspor 2-4

1996/1997 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-1

Türkiye Kupası

2014/2015 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-4

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

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