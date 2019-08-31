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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.08.2019 - 00:04, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'ın hakem isyanı

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Hikmet Karaman'ın hakem isyanı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi. 

Maçı değerlendirmenin teknik anlamda çok zor olduğunu ifade eden Karaman, "3-2'den sonra 3 tane kırmızı kart, maçı değerlendirmek teknik anlamda çok zor. Buraya gelene kadar bütün pozisyonları seyrettim. Tabii maçtan önce hakemlerle ilgili durumlara bakınca çok şey aklımdan geçiyor. İlk 45 dakika 1-0 galip duruma geçtik. Daha sonra Galatasaray 15-20 dakika iyi pas yaptılar. İkinci yarıda özellikle Mensah'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Orada 2-0 yapabilsek maç başka yerlere gidebilirdi" ifadelerini kullandı. 

"Hakem maçın skoruna damgasını vurdu" 

Maçın Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun ikinci yarı kontrolü kaybettiğini belirten Karaman, "Pedro'nun hareketine bakıyorum, nasıl ikinci sarı kartı gösteriyor? Maçın içerisinde belli dakikalar var. Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" diye konuştu. 

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