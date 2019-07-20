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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.07.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'dan transfer açıklaması! "Öncelik hücum..."

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Hikmet Karaman'dan transfer açıklaması! "Öncelik hücum..."

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni sezon kamp çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Transferde nokta atışı yapmak durumunda olduklarını belirten Karaman, “Öncelikle şunu söyleyelim, böyle yerlerde kamp yapmak futbol takımı için çok önemli. Oksijenin bol oluğu, rakımın bin iki yüz olduğu, yeşilliğin bol ve oyuncuların sıkılmadığı bir ortam. Böyle bir ortamın oluşturulması kulüpler açısından önemli. Zaman zaman kulüplerimiz tercih yapmıyor ama önce kulübüme çok teşekkür ediyorum burayı tercih ettiği için. Kamp çalışmalarımız belli bir düzen içinde devam ediyor. Bunun içinde hazırlık maçları var. Kalan üç dört hafta içerisinde hem teknik hem fizik hem taktik anlamında takımı belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öncelik hücum bölgesine

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Hikmet Karaman, "Şu anda en önemli nokta atışı yapacağımız yer, hücum bölgesi. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuda harıl harıl çalışıyorlar. Bu sene lig daha zor olacak. Çünkü ekonomiyi de düşünürsek, ağır yükler ve yükümlülükler var. Dolayısıyla çok çalışmamız, çok fedakarlık yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Hikmet Karamandan transfer açıklaması Öncelik hücum...

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