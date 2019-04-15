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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.04.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman'dan itiraf: 'Yakışmadı"

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Hikmet Karaman'dan itiraf: 'Yakışmadı"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü karşısında aldıkları skorun kendilerine yakışmadığını belirterek, "Galatasaray maçında en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız" dedi.

MKE Ankaragücü ile dün oynanan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Karaman, oyuncularını sık sık uyardı.

"Telafi etmek zorundayız"
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, MKE Ankaragücü karşısında alınan sonucun kendilerine yakışmadığını ifade ederek, "Kendi sahamızda aldığımız mağlubiyet bundan önce oynadığımız maç performansına yakışmadı. Özellikle 90 dakikayı genel değerlendirdiğimizde vasat oynadığımız ama bireysel hatanın fazla olduğu bir maç gördük. Yediğimiz her iki golde de basit hatalar yaptık. Bazen vasat oynayabilirsiniz ancak maçı berabere bitirmek zorundasınız. Çünkü o türde deneyimli ve tecrübeli oyuncularımız var. Evet, eksikliklerimiz olabilir, her hafta aynı şekilde bununla mücadele ettik. Belki Şamil’in de oyundan çıkması oyuncu hamlelerinde bizi zor duruma düşürmüş olabilir. Ama bütün bunlara rağmen oyunu berabere bitirebilmeliydik. İyi bir hava, iyi bir taraftar topluluğu oluşturduğumuz son Sivas maçından sonra bu skor bize yakışmadı, açıkça söyleyeyim. 3 puan alsaydık bir anda lig 5.’si olacaktık, farklı bir konumda olacaktık. Bunu telafi etmek zorundayız. Yani iç saha mağlubiyetini takım olarak bir deplasman maçında telafi etmeliyiz. Bu da önümüzdeki maçlarda ortaya çıkacak" diye konuştu.

"En iyi performansı ortaya koymak zorundayız"
Galatasaray karşılaşmasında en iyi performansı ortaya koymak zorunda olduklarının altını çizen Karaman, "Bütün deplasmanlar için geçerli. Bu kadar büyük bireysel hatalar yapmamalıydık. O zaman bu oyunu affettirmek için ilk deplasman maçı Galatasaray olabilir. Burada en iyi performansı ortaya koymak zorundayız. Onlar da şampiyonluğa gidiyor, diğer takımları da ilgilendiren bir müsabaka. Ama dün burada 1 ya da 3 puan alsaydık alt ile ilişiğimizi tamamen kesecektik. Matematiksel her şey devam ediyor. Böyle bir durumda önce kendimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 20 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

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Kayserispor - Ankaragücü: 0-2
Kayserispor - Ankaragücü: 0-2
 

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