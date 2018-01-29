Hikmet Karaman'dan Fatih Terim benzetmelerine yanıt

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile Alanyasporlu futbolcular, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde gazetecilerle bir araya geldi. Karaman, bazılarına göre kulübede çok oyuncu var ama düşüncesinin farklı olduğunu söyledi.

Karaman yaptığı açıklamada, ”O günkü maçın ortamı farklı bir gelişim gösterdi. Lucas'ın gelmesi çok önemli. Vagner olay başlı başına bir ders, seminer olayı... Başkan, biz ve teknik heyet olarak yoğun bir gündem geçirdik. Buna rağmen Lukas'ın gelmesi ve takıma katkı sağlaması bizler için önemliydi. Maçı da 3 puanla bitirdikten sonra, sonraki transfer dönemini en verimli bir şekilde kapatmak hedefimiz. 9 takım küme düşme potasında, biz o potaya girmek istemiyoruz. O potadan uzaklaşmak istiyoruz. O potaya girdiğinizde lig sonuna kadar o sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Ama inanıyorum ki; Vagner Love'un Türkiye’ye gelmesi önemli bir olaydır. O yıl Rize’deydim, almak istedik ama Alanyaspor yönetimi buraya getirdi ve geçen sene buradan gol kralı çıkardı. Bu sene de Süper Lig'in, Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa arenasında söz sahibi olmuş Beşiktaş'ın talip olması, kulübün büyüklüğünü gösteriyor. Kulübün burada yapmış olduğu transferlerdeki doğru hamlesini ve büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

"Hedefimiz ligi 40 puanla bitirmek"

Bir gazetecinin takım hedefleri sorusuna cevap veren Karaman; ”18 puandaydık, kaybetseydik ve alttakiler kazansaydı son 3 sıranın içinde yer alacaktık. O potanın içindeyiz. Hedefimiz ise o potanın içinde yer almamak. Ligi 40 puanla bitirmek, 40 puan güzel bir puan. En büyük hedefim o. Çünkü Vagner Love gitti. Vagner Love'suz maç kazanamamışız. İlk defa Vagner Love'suz maç kazandık ve forvetimiz de yoktu. Oyuncu arkadaşlar iyi iş çıkardılar. Şanslıyız, adama vurdu girdi ama oyunu kontrol altına aldık, gol pozisyona girdik. Mesela hiç pozisyon yokken hatalı gol yedik. 1-0’ın altından Bursaspor gibi bir takımın altında kalmamak önemli hamle... Oyuncu kaliteleri bizden daha iyi olmasına rağmen geriden gelip maçı kazanmak güzel bir durum. Zaten geçen yıl oynadığı futbolla bunu ortaya koymuş, gol kralı çıkarmış, dünya yıldızını getirmiş bir kulüp. Keza Fernandes de çok kaliteli, Emre Akbaba da çok iyi kumaş. Buna benzer 4-5 oyuncumuz daha var. Transfer konusunda ise Lukas akıllı bir transfer. Yönetim iyi çalışıyor. İsteğim forvet konusunda bu 2 gün içerisinde en sağlıklı şekilde çözebilmeleri. Bu konuda iyi oldukları için de güvenim sonsuz” diye konuştu.

Karaman Fatih Terim'e benzetilmesiyle ilgili bir soruya ise; "Bu konu bazen alaysı bir konu oluyor. Ama futbolun disiplini dünyanın her yerinde aynı ve futbolun dili birdir" dedi.

Başkan ve yönetimin Alanya menfaati karşısında en iyi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Karaman Hoca, ”Çünkü karşınıza oyuncu gelip gitmek istiyorum diyor ve antrenmana çıkmak istemiyor. Kulübü zor şartlar altında bırakıyor. Bu olayı kulübün lehinde atlatabilmek bence çok büyük bir başarı. Bursa maçına çıkacağız, Vagner’in oynayıp, oynamayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden Alanyaspor menfaatleri konusunda bitirdikleri için çok başarılı. Diğer bir olay ise Mevlüt Çavuşoğlu Alanya için büyük bir şans. Bu şansı bize verdiği bu destekle Alanya'da yaşayanlar olarak geri dönüşüm alarak cevaplamalıyız” şeklinde konuştu.