Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç'ün transferi hakkında flaş açıklama geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Kayserispor'a geldiğimiz süreçte sakatlığı olan oyuncularımızın olması bizi zora soktu. Lig devam ederken Mensah ve Umut'un sakatlıkları bizi etkiledi. Ocak ayında transfer yapamadığımız için kısıtlı bir kadroyla mücadele ettik. Bu süreçte mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Futbol; bir takım oyunu. Futbolda başarıyı sağlamak bir bütün işi. Burada sağladığımız başarıyı anlatamayız, bu çok uzun bir hikaye. Burada sadece benim değil ekibimin de başarısı var. Biz, Rizespor'da 36 puanla küme düştük fakat o kadro 36 puan kazandı. İnsanlar bizi eleştirirken hangi kadronun 36 puan topladığına dikkate alsınlar"
'Başkan bize 'Kal' derse kalırız, 'Git' derse gideriz'
"Kayserispor Başkanı Erol Bedir buraya gelmemizi istedi. Benim için onun sözleri çok önemliydi. Erol Başkan, 'Hocam bu takımın başına gelmeni istiyorum' dedi. Başkanla aramızdaki karşılıklı güven son derece önemli. Başkan bize 'Kal' derse kalırız, 'Git' derse gideriz. Futbolda sözleşmelerin yerine getirildiğini düşünmüyorum. Mesela Mourinho'nun sözleşmesi devam ederken M.United'dan ayrıldı. Ligimizde yerli hocalara güvenilirse önemli başarılar elde edeceklerdir. Süper Lig'de ilk 5'te yerli hocalar var. Yerli hocaların önemli katkı sağladığını düşünüyorum"
'Deniz Türüç için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olur'
"Deniz Türüç için Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Avrupa olur. Oyuncularımın isminin büyük takımlarla anılmasını gururla karşılıyorum. Deniz'in potansiyeli çok yüksek. Deniz çalışmalarını bu şekilde devam ettirirse Türk futboluna çok faydalı olacaktır"
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