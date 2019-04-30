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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Sural'ın ölümünden inanılmaz derecede etkilendik"

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Hikmet Karaman: "Sural'ın ölümünden inanılmaz derecede etkilendik"

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı hazırlıklarına start verdi. 

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından bir günlük aradan sonra hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, koşunun ardından kondisyon çalışarak antrenmanlarını sürdürdü. 

Karaman: "İnanılmaz derecede etkilendik" 

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman; geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçın ardından Çek futbolcu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Alanyaspor’a, teknik heyetine, başkana, yönetime, tüm spor camiasına Allah’tan rahmet dileyelim. Rahmetli ile son maçta görüştük, konuştuk, selamlaştık. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilememiz gerekiyor. Çünkü 15 saat önce beraber olup sohbet ettiğim futbolcular. Minibüsün içerisinde olanların hepsiyle sarıldık, öpüştük. Böyle bir olayın içerisinde olmak fevkalade üzücü. İnanılmaz derecede etkilendik. Başımız sağ olsun" dedi. 

"Lig fikstürü lehimize döndü" 

Oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının iyi geçeceğini ifade eden Karaman, "Alanyaspor iyi bir takım; Sergen Hoca, Alanyaspor camiası. Biz de hafta içerisinde ilk 11’i nasıl kuracağız diye bayağı zorlanmıştık. Böyle bir maça hazırlanıp 1-1 oynadık. 1 puan önemliydi. Mutlaka insan evinde yenmek istiyor ama Alanyaspor iyi bir takım. Şimdi kalan 4 maç var. 12 puandan ne kadarını almamız gerekiyorsa almamız gerekiyor. Lig fikstürü lehimize döndü. Bu hafta da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağız. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. 

Erol Bedir: "Kendi kardeşimiz gibi üzüldük" 

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise Josef Sural'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Her beklenmeyen kötü haberde olduğu gibi o gün biz de sarsıldık. Kendi kardeşimiz gibi üzüldük. Gurbete gelmiş, 2 çocuğu olan gencecik bir delikanlı bir kazada gitti. Bu konuda Alanyaspor camiasına da başsağlığı diledik. İnşallah böyle bir şeyi bir daha görmeyiz" dedi. 
Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerinin altını çizen Başkan Bedir konuşmasını şöyle sürdürdü; 
"Önümüzdeki bütün maçlar önemli. Trabzonspor maçı da öyle. Trabzon özellikle son haftalarda çok iyi futbol oynayan bir takım. Kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağız. Kardeş kulübümüz, taraftarlar arasında ciddi bir sempati, sevgi, saygı var. Bu işi sosyal boyutu, bir de futbol tarafı var. Biz geçtiğimiz hafta 11’i zor bulmuştuk. Bu hafta o manada sakat ve cezalılarımızın döndüğü, biraz daha kendimize geldiğimiz bir hafta. Trabzon’da kıyasıya bir mücadele edeceğiz. Onların da bizim de hedeflerimiz var. Puan ya da puanlarla döneceğimizi ümit ediyorum." 

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