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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.09.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Skordan memnun değiliz"

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Hikmet Karaman: "Skordan memnun değiliz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından “Skordan memnun değiliz" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında İM Kayserispor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Karaman, ikinci golü bulamadıklarını belirterek, "Oyunun 1-0’lık bölümü ile ve 1-1’den sonraki bölümü var. Maça iyi başladık golü bulduk. Golden sonra da ataklarımız var. Normalde ikiyi bulmamız gerekirken, bulamadık. Pozisyonlar var. Son pası iyi çıkartıp al da at diyebilecek pozisyonlarımız var. Bunda başarılı olamadık. İlk devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya da aynı düşünce ile çıktık. Fakat, öyle bir gol yedik ki. Golden önce 3-4 dakika öncesi oyuncu değişiklik dakikamız geldiğini oyun gösteriyor. 1-1’den sonra farklı mağlup olabilirdik. Kalecimizin kurtardığı rakip takım oyuncuların kalenin üzerine vurduğu toplar var. 1-0’dan sonraki oyun ve 1-1’den sonraki oyun çok farklı bir şekilde geçti bizim için. 1 puan yeterli mi, asla yeterli değil. Bugün buradan 3 puan alsak, 5 puanla ligin farklı yerlerinde farklı hesaplar yapacaktık. Şu an 3 puandayız ve ligin dibindeki takım olduk. 2 tane deplasman maçımız var. Mutlaka bu galibiyet hasretine son vermek zorundayız. Bu hafta bunu yakalamıştık ama olmadı. Pedro’nun üç gündür serum alması ve hasta bir şekilde maça çıkması, son 20. dakika kala veya biraz daha fazla oyundan almamız şanssızlık. Çünkü oyun içerisinde bizi öne taşıyan rakip defans için gerçekten iyi bir oyuncu ama oyundan almak zorunda kaldık. Bizim adımız büyük bir şanssızlık. Diğer taraftan oyuna giren oyuncuların mutlak süreçte takıma katkı yapmaları gerekiyor. Bu katkıyı görmedik” şeklinde konuştu.

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