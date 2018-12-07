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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
07.12.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: 'Şimdi icraat zamanı!'

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Hikmet Karaman: 'Şimdi icraat zamanı!'

Kayserispor’da Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı oyuncuları bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçına hazırlarken, ”Şimdi konuşma değil, icraat zamanı” dedi.

Kadir Has Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında forma giyen isimler düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştılar. Teknik direktör Hikmet Karaman, bütün futbolcularla tek tek ayaküstü sohbet etti.

KARAMAN: "KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Takım olarak bulunmuş olduğumuz durum malum. Buraya bunu bilerek, görerek geldik. Dışarıdan bakıldığında takımın kadrosunun kaliteli isimlerden kurulu olduğu görülüyor. Ligdeki sıralamaya bakıldığı zaman takım kalitesi ile puan cetvelindeki sıralama birbirine uymuyor. Karşımıza ters bir tablo çıkıyor. 2005 yılında Kayserispor’da çalıştım ayrıca Erciyesspor’da da görev aldım. Buraya iki kere geldiğimde de başkanla, sporcularla taraftarla medya ile birlik olmuştuk ve alnımızın akıyla sıkıntılı durumdan çıkmıştık ve yine aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Bunun içinde herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bunu yapacak gücümüz var. Zaman zaman beni, başkanı, yönetimi istemeyen ya da bir takım farklı düşüncede olanlar olabilir. Eğer başarılı olmak istiyorsak birlik olmalıyız. Bizim teknik ekip olarak bunu yapacak kapasitemiz var, isimlerin kapasitelerini skora ve tabelaya yansıtmak istiyoruz. Biz sondan ikinci sıradayız, Kasımpaşa lig ikincisi pazartesi günü ’Bismillah’ deyip, benim de uzun yıllar yardımcılığını yaptığım çok şeyler öğrendiğim Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takıma karşı mücadele edeceğiz. Takımı seyredelim de demedik. Hemen ateşin içine inip o ateşe su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde döneriz buna da ihtiyacımız var. Konuşma değil önce iş ve icraat yapmamız gerekiyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Biz düşünmeden geldik ateşin içine atladık. Ateşin içine su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. Konuşma değil önce icraat yapma zamanı, fazla konuşmaya gerek yok" açıklamasında bulundu.

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Liverpool yıldızlarıyla kazandı!

Burnley 1-3 Liverpool (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de lider Manchester City'yi takibini sürdüren Liverpool, 15. hafta maçında deplasmanda Burnley'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi takım mücadelenin 54. dakikasında Jack Cork ile maçta 1-0 öne geçti. Konuk takım ise bu gole 62'de James Milner, 69'da Roberto Firmino ve 90'da Xherdan Shaqiri ile yanıt vererek maçı 3-1 kazandı. Liverpool bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve City'yi takibini sürdürdü. Burnley ise 9 puanda kaldı.
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