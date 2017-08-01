Hikmet Karaman: ''Robinho'ya teklif yaptık, kabul etmedi''

Karaman, yaptığı açıklamada, şanssız bir dönemin ardından bir alt lige düştüklerini, doğru planlama ile kaldıkları yerden devam ederek takımı yabancı oyuncular dışında büyük oranda korumayı başardıklarını belirtti.

''Robinho TFF 1. Ligi kabul etmedi''

Alınan futbolcular konusunda sürekli eleştrildiğini kaydeden karaman, ''Son 2,5 sezondur buradayım ve 2 sezondur transfer yaşıyorum.İnsanlar 'Evet.Çok büyük bir transfer. Önemli katkı yapacaktır.'diyeceği bir transfer yapmak istiyoruz.Takımda mutlaka bir yıldız olacak''dedi.

Brezilya'da çok önemli bir transfer çalışması yürüttüklerine vurgu yapan Karaman,şunları kaydetti :

''Atletico Mineiro takımını izledim. Robinho da orada forma giyiyordu. Son maçında yedek olduğu için görev almadı. Rize yıllardır yıldız bir oyuncu bekliyor. Başkanımız da bu konuda son derece istekli. Robinho için 'alabiliyorsak getirelim.' dedi. Fakat bir alt lige gelmek istemedi. Bir üst lig için olur almıştık. Bu anlamda brezilya'da birkaç yıldız oyuncu ile ilgili iletişimimiz devam ediyor. Sonuçlandırmaya çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu. (AA)