Hikmet Karaman: "Penaltı tartışılır"

Hikmet Karaman maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğunu ve önemli pozisyonlara girdiklerini dile getirdi.

Maçta, Milosevic'in sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından aleyhlerine verilen penaltının tartışılır olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

''Bu konuda fazla yorum getirmek istemiyorum ancak esas yorum getirmek istediğim ikili mücadelelerde çok sarı kart yedik. Bazı ikili mücadeleli bölümlerde takdir haklarını hakem Elazığspor'dan yana kullandı. 1-1'den sonra kornerden rakibe çok rahat pozisyon verip kafayı vurdurmamız ve sonrasında oynadığımız oyun ve mücadele gücü bize yakışmadı. Burada Elazığspor taraftarının vermiş olduğu coşkuyla rakip mücadele gücünü daha çok artırdı. Özellikle penaltı bölümünden sonra, hatta 1-1'den ve 2-1'den sonra bizim de kaçırdığımız net pozisyonlar var. Ama son 10 dakikalık bölümü daha iyi oynayabilir ve daha iyi kontrol edebilirdik.''(Ajansspor)