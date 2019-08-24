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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Parayla şampiyon olunmaz"

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Hikmet Karaman: "Parayla şampiyon olunmaz"

Süper Lig’in 2’nci haftasında MKE Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda MKE Ankaragücü Sportif Direktör Adnan Erkan ve İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türk futbolunun ortak sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak, “Ankaragücü lisanslarını çıkaramıyor. Bu kurallar hepimiz için geçerli. Bugünkü maç içerisinde yaşadıklarım var benim de. Dışarıda genç oyuncularım var. Nitekim Nurettin geldi 17 yaşında faul aldı o faul gol oldu. Ankaragücü’nde pozisyon var. Biz daha fazla pozisyona girdik 1-0 mağlup duruma düştük. Oyuncu değiştirmek, elindeki kadro, oynayan oyuncu. Ankaragücü’nün avantajı geçen seneki kadrosudan 2 eksik var, biz yeni bir kadro kurduk yeni bir kadro kurarken de hazırlık dönemini iyi geçiremiyorsunuz” dedi.

“1 TAKIM DÜŞSÜN LİG 20 TAKIM OLSUN”

Kulüp antrenörleri ve başkanlarının transfer konusunda baskı altında olduklarını belirten Karaman, “Takımlar 5-7 hafta arası hazırlık kampı yapıyor. Bu kampın temel amacı takımı iyi hazırlamak. Türkiye’de hangi takım kampa giderken komple takım gidiyor. Temel neden ekonomi oluyor. Bizim hepimizin oturup kulüplerimizin ekonomik yapısal durumlarını nasıl değiştirebiliriz, kulüpler nasıl ayakta kalıyor. Ben çalıştırdığım her takımda sonuna kadar mücadelemi veririm. Hiçbir şeyden korkum yok. Tek takım düşsün, alttan 3 takım geri gelsin. Her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşındaki oyuncuları oyuna sokacak. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Büyük takımlar milyon dolarlar verip oyuncu alıyor şampiyonlukları garanti değil. Antrenörler ve başkanlar baskı altında değil. Transfer yapmazsalar baskı altındalar. Para öyle kolay bulunmuyor. Futbol ekonomik anlamda iyi durumda değil. Şimdi yapılandırmaya gidiyor 2 sene sonra ne olacak” dedi.

“FUTBOLCULAR EROL BEDİR’İN ÖNÜNE GEÇİP PARAMIZ NEREDE DEDİ”

Hikmet Karaman, kulüpleri sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için farklı düşüncelere ihtiyaç olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umut’a Kayseri’de çok sallıyorlardı. Umut bugün golü atan oyuncu oldu. 3 takım çıksın 20 takım olsun. Bu sezon sonuna kadar da her takımda genç Türk futbolu havuzuna 20 tane oyuncu girecek. Çeyrek işlerle bu iş dönmüyor. Para nerede. Kulüplerimizi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için farklı fikirlere ihtiyaç var. 18’inci haftalarda oyunculara paraları ödenmediğinde oyuncular maçlara çıkmak istemeyecek. Başka şeyler devreye girecek. Oyuncular Erol Bedir’in önüne geçti paramız nerede dedi. Bunu ligin başında konuşuyorum."

ADNAN ERKAN: BORÇLARI YAPILANDIRMA SORUNUNU HALA ÇÖZEMEDİK

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, geçen haftaki Konyaspor beraberliğinin arkasından moralli geldiklerini belirterek, “Oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde oynadık, gol de bulduk. Belirli zamanlarda oyunu tuttuk. İkinci golü bulma isteğimiz vardı ama bulamadık. Benim dokunmak istediğim şu birçok kulübün borçları ile ilgili yapılandırmaya gidildi. Bizim de beklentilerimiz var, bu zamana kadar bu sorunu çözemedik. Birçok oyuncu ile temastayız, birçoğu başka takımlara transfer oldu, bazılarını ise hala alabiliriz. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cezalar ve sakatlıklar bizi uzun vadede sıkıntıya sokacaktır. Kim ne yapacaksa yapsın, Ankaragücü çok büyük bir camia” diye konuştu.

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