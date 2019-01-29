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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Malatya deplasmanında hedef 3 puan!"

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Hikmet Karaman: "Malatya deplasmanında hedef 3 puan!"

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 20’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, kazanmak için Malatya’ya gideceklerini söyledi.

Kayserispor’da tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman nezaretinde yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Bilal Başaçıkoğlu katılmadı. Antrenman öncesi teknik direktör Karaman, Mensah ve Kana Biyik ile kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.

"EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çok önemli olduğunu vurguladı. Karaman, "Bursaspor’un bir hafta önce Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansı da göz önünde bulundurursak, tabii ki hedefiz bir puan değildi. Ama müsabakayı kayıpsız atlatmak önemliydi. Bütün bunların içerisinde ligi bir maraton olarak görüp elimizdeki oyuncu kadrosunu da bazı oyuncu arkadaşlarımızı farklı yerlerde pozisyonlarda oynatarak adeta yeni oyuncu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada bir ekip havasında çalışıp ligin ikinci yarısını sağlıklı şekilde getirmek istiyoruz. Daha sonra da ekonomisi ve takım planlamasıyla hedeflerin farklı olacağı bir Kayserispor olmak, bütün düşünce bu. Şehrinde aynı şeyi düşünmesini istiyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor maçı çok önemli. Malatya takımının başarısını taktir ediyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. Bizim için her maç kazanmak için. Maç başladığında ise gidişatına göre önlem almak zorundayız" diye konuştu.

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DENİZ TÜRÜÇ: "5 MAÇTIR YENİLMİYORUZ"

İstikbal Mobilya Kayserispor’un deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, 5 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, hücum yönünde daha iyi olacaklarını söyledi. Deniz Türüç, takımın gidişatı ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"5 maçtır yenilmiyoruz. Kupayı bu sürecin dışında bırakıyoruz. Kaldı ki bizim için lig daha önemli. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı söyleyebiliriz. Artık istediğimiz performansı sahaya yansıtabiliyoruz. Şimdi istediğimiz daha çok pozisyona girip, gol atma başarısını gösterebilmek. Hocamızın da istediği gibi defans yaparak, daha az gol yemeyi başardık. Top bizde kalıyor, bunu da başardık. En büyük eksiğimiz gol atmak. Bunun içinde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Kadromuz çok geniş değil. Bunun için herkesin daha çok çalışması gerekiyor. Ben inanıyorum ki İstikbal Mobilya Kayserispor en yakın zamanda çok daha iyi yerlerde olacak."

MERT ÖZYILDIRIM: "MALATYA’DAN GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ"

Kayseri temsilcisinin genç futbolcusu Mert Özyıldırım ise, "Geride kalan haftada Bursaspor maçında önemli bir puan aldık. Her ne kadar 1 kötü gibi puan gibi görülse de. Bundan sonra alacağımız her puan bizim için çok önemli. Evkur Yeni Malatya’da iyi bir süreç yaşıyor. Bizimde iyi bir gidişatımız var. Bunu da galibiyetle süslemek istiyoruz. İnşallah hocamızın eşliğinde Malatya’dan galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.

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