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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.02.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı"

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Hikmet Karaman: "Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, VAR sistemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'de kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde başladı.

Antrenman öncesinde açıklama yapan Teknik Direktör Hikmet Kamaran, Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını belirterek, "Hafta içi oynanan diğer karşılaşmalar ve alınan skorları gördük. Bu hafta yeni bir maç oynayacağız. Göztepe ile oynayacağız. Ligdeki sıralama ve takımların birbirlerine yakın olması, 3. düşecek takımın barajının da inanılmaz derecede yükselmesi bunlar önemli faktörler. Ligde ilk haftalarda bir maç kazanan takımların ikinci yarıda üç maç kazandığını görüyoruz ve buna benzer diğer takımlar var. Transferlerle kadrosunu güçlendirenler var. İlerleyen haftalarda iç sahalarda oynamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacak periyoda girdik. Fenerbahçe maçında iyi bir taraftar vardı ama bu maçta daha üst seviyede taraftar olması lazım. Taraftar sayısının sıralamasında Kayserispor’u yukarıda gördüm, bunu devam ettirmemiz lazım. Taraftarımıza o çağrıyı yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçının belli dönemlerinde taraftarın verdiği katkıyı bizzat kulübede yaşadım. Taraftarı ne yapıp yapıp o stada getirmemiz lazım. Gelemeyecek insanları da otobüs koyup stada çekmemiz lazım" diye konuştu.

Oleksandr Kucher'in kart cezalısı olduğunu söyleyen Karaman, "Göztepe’de de birkaç oyuncunun cezalık durumu var. Biz de bu tip olaylarla çıktık oynadık. Çok zevkli maç olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de uygulanan VAR sistemi ile ilgili olarak ise Karaman şunları söyledi:

"Hakemler hata yapabilir fakat teknolojinin, VAR’ın olduğu bir yerde eğer hakem arkadaşımız ekranın başına gittiğinde, zaman zaman tartışmalı pozisyonlar var. Televizyonun başında defalarca seyretmemize rağmen farklı düşünceler oluyor. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki bunların tartışması bile olmuyor. Hakem arkadaşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullanmalı. Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürücü. Bizim maçta da her iki taraf adına tartışacağımız pozisyonlar olabilir. Bir taraf adına fazla diğer taraf adına daha fazla olabilir. Oyun içinde enteresan kararlar var. Bir futbol takımını pozitif hale getirmek için iyi çalışmak gerekiyor. Acaba hakem arkadaşlarımızı yetiştirenler, seminerleri nasıl? Teknolojik anlamda ve pratik anlamda nasıl çalışıyorlar? 7 hocanın ayrı görevi var. Maçların analizini yaparken hakem arkadaşlarımız bu analizlerin arasına inanılmaz takılıyor. Bütün oynadığımız maçlarda hakem arkadaşlarımıza ayrı bir kutu açtım. Hakemlerin sadece hatalı kararları değil oyun içinde aldığı pozisyonlar bile bulunuyor. Bu hatalar asgariye indirilebilir. Eski hakemlerimiz televizyonlarda seminer yapılmadığını ve hakemlerin geliştirilmediğini ifade ettiler, bunları yapmazsanız geriye gidersiniz."

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