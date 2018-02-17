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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Hikmet Karaman: Hakemler çok formsuz
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Futbol
17.02.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: Hakemler çok formsuz

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Fenerbahçe'ye deplasmanında 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rakibi tebrik ederek hakemlerin formsuz olduğunu söyledi. Karaman, Fernandao’nun golünün ofsayt olduğunu söylerken, Fenerbahçe’nin bir golünün de verilmediğini ifade etti.

Ligde zor günler geçiren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibi tebrik eden Hikmet Karaman, “Aykut Hoca’yı ve Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. 5. dakikada Fernandes’le yakaladığımız pozisyonu gol yapsak, direncimiz artabilirdi. Geçen hafta lideri yenen Fenerbahçe’nin golden sonra coşkusu arttı. Oyun 2-0’ken 1 gol yakalayıp Fenerbahçe’yi tedirgin edebilir miyiz diye düşündük ancak Welinton ve Sackey’i aradık. Geçen hafta lideri yenmiş takımın, bu coşkuyu bugün fazlasıyla gösterdiğini ve gollerden sonra direncimizin kırıldığını gördük. Aykut Hoca’ya başarılar diliyorum” dedi.

“Hakem Fenerbahçe’nin golünü vermedi”

Ligde zorlu maçlar oynadıklarını söyleyen Karaman, “Takımların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bugün Fenerbahçe karşısında, bizim açımızdan ilk dezavantajı, Fenerbahçe’nin geçen hafta Başakşehir’i yenmesiydi. Çünkü taraftarını tribüne topladı ve bizim mutlaka gol bulmamız gerekiyordu. Çünkü bu maç 0-0 gitmezdi. Pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe’nin 2. golü net ofsayt. Karabükspor maçında 2 kırmızı kart vermesi gerekiyordu hakemin vermedi. Hakemlerimiz formsuz. Biz mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık. Hakemler de bunda etkin oluyor. Buradaki Gençlerbirliği maçında da Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı ancak verilmeyen kırmızı kart vardı. Bugün Fenerbahçe’nin de golünü vermedi hakem. Bir formsuzluk var. Ya çalmaktan korkuyorlar, idare etmenin peşindeler” ifadelerini kullandı.

“Her rakip Fenerbahçe değil”

Ligde kalmak için 38 puan toplamaları gerektiğini söyleyen Karaman, “Bu çok önemli. 6 maç kazanmamız gerekiyor. Geçen hafta oynadığımız oyun iyi bir oyundu. Ancak bugünkü rakip Fenerbahçe. Belki bu maçı iç sahada oynasak daha farklı olabilirdi. Devreye 1-0 girseniz başka şekilde çıkarsınız ikinci yarıya. Kadroda sıkıntımız var. Vagner Love’un olduğu bir takım ve olmadığı bir takım var. 4 tane yeni transfer var. Bu isimleri takıma dahil etmeye çalışıyoruz. 2 hafta sonra belki aldığımız isimler farklı olabilir. Ancak Konyaspor maçındaki oyunun üzerine çıkacağız. Büyük takımlar, kadro ve hamle gücü olarak Anadolu takımlarından daha güçlü. Her rakip de Fenerbahçe gibi olmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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