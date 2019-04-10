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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.04.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Birinci hedefimiz, matematiksel olarak..."

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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin son haftalarında bütün takımların büyük bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyerek, “Bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Daha sonra deplasman var. 2 maçlık periyotta en yüksek puanı almaya çalışacağız. Dolayısıyla her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin almış olduğu skorlarda ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan, çalışmalarımıza devam edip, sonuçları alıp matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz. Birinci hedefimiz budur. Biz bütün puanlara talibiz. Bizim gibi diğer takımlarda aynı şeyi söylüyor. Sahada ne yaptığımız ve futbol olarak ne gösterdiğimiz önemli. Ne kadar geliştiğimiz önemli. Bunları üstüne koya koya devam ediyoruz. Her hafta maç oynayacağız. O maçlardan alacağımız puan ve puanlar bizim için önemli. Eğer yukarıya doğru da bir tırmanış olursa da, tırmanırız. Zaten biz Erciyes’iz, tırmanmayı severiz” şeklinde konuştu.

Özel çocuklardan antrenmana ziyaret

Öte yandan, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, antrenmanı ziyaret etti. Futbolcularla sohbet ederek fotoğraf çekinen öğrenciler, Hikmet Karaman’a da taktik verdi.

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Hikmet Karaman: Birinci hedefimiz, matematiksel olarak...

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