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Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u doğruladı

Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.

Hürriyet Haber
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Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti. Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, "Alanyaspor hayırlı olsun" mesajlarına, "Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanırken; teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.
Süper Lig

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