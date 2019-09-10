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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"

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Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Antalya deplasmanına gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "En son yaptığımız 3 transfer takımdaki durumu değiştirdi. Kaliteyi artırdılar ve bu da rekabeti getirdi. Antalyaspor iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi çıkış yaptı. Biz de konumumuz gereği şiddetle 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Son oynadığımız Galatasaray maçında yediğimiz 3 kırmızı kart var. Bu bizim için dezavantaj ama bunlara rağmen iyi futbol oynayıp, iyi sonuç alıp, Kayseri’ye dönmek istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında kondisyon çalıştı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Artem Kravets ve Şamil Çinaz katılmadı.

Hikmet Karaman: Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz

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