Hikmet Karaman 30'da 8 yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHikmet Karaman 30'da 8 yaptı
GeriFutbol Hikmet Karaman 30'da 8 yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman 30'da 8 yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımla ikinci döneminde çıktığı 30 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımla ikinci döneminde çıktığı 30 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Karaman, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevinden istifa etmesinin ardından 2018-2019 sezonunun 15. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesi 5 Aralık 2018'de ikinci kez Kayserispor'un başına geçti.

Yaklaşık 14 yıl sonra yeniden Kayseri ekibini çalıştıran Karaman, ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekiple 10 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Karaman, 17. sırada aldığı takımı sezon sonunda 41 puanla 10. sıraya kadar taşıdı.
2019-2020 sezonunda da görevine devam eden Karaman, 22 yeni transferle başladığı bu sezonda ise bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı.

Kayserisporda Bedirin ardından Karaman da istifa etti
Kayserispor'da Bedir'in ardından Karaman da istifa etti!

- Bu sezon galibiyeti yok

Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 4 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandıran ve kalesinde 14 gol gören Karaman'ın ekibi, topladığı 3 puanla son sırada kaldı.

Ligin 7. haftasında Göztepe deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Karaman, dün görevinden istifa etti.  Alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan Karaman'ın sarı-kırmızılı takımdaki ikinci macerası 305 günde noktalandı.

Kayseri ekibinin başında 3'ü Türkiye Kupası 27'si Süper Lig olmak üzere 30 maça çıkan Karaman, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet sevinci yaşadı. Karaman'ın ekibi bu karşılaşmalarda 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.  Karaman idaresindeki Kayserispor, 30 maçta 37 gol kaydederken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Deneyimli teknik adam Karaman, sarı-kırmızılı ekipte ilk kez görev aldığı 2004-2005 sezonunda 27 maçta takımının başında sahaya çıkmıştı. Kayseri ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

Hikmet Karaman 30da 8 yaptı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şenol Güneş'ten otobüs esprisi
TFF ile Mercedes Benz Türk arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı
Altay'da Marco Paixao sevinci
Göztepe'den 9 yılın en iyi performansı