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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Spor Arena ÖZEL
01.10.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: '3 gün sonra bu tempo muazzam!'

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Hikmet Karaman: '3 gün sonra bu tempo muazzam!'

'Chelsea - Liverpool' maçını yerinde takip eden değerli teknik adam Hikmet Karaman; Salah'tan Klopp'a, Manchester City'den Sarri'ye olan gözlemlerini aktardı.

İşte Hikmet Karaman'ın öne çıkardıkları...

TAKTİKLER KONUŞTU!

Maurizio Sarri'nin kaleciden başlayan, geriden oyun kurma taktiğiyle, Jürgen Klopp'un 'gegenpressing' taktiği karşı karşıya geldi. Her iki taktik anlayışta da önemli olan, oyuncuların fiziksel kalitesidir. Ve bu karşılaşma gösterdi ki hem Chelsea'nin hem de Liverpool'un muazzam bir fiziksel kalitesi var.

Liverpool'un ön alandaki presine karşı geriden oyun kurmak için Chelsea de sürekli koşmak zorunda kaldı. Maçın 90 dakikası boyunca iki takım da müthiş bir tempo ortaya koydu. 

3 GÜN SONRA BÖYLE BİR TEMPO!

Takımlar hafta arası sanki aynı maçı Anfield Road'da oynamamış gibiydiler. Aradan 3 gün geçmesine rağmen Stamford Bridge'de bu temponun olması gerçekten müthiş.

'Arsenal - Everton' ve 'West Ham - Manchester United' maçlarını da izledim, Liverpool ve Chelsea'nin çıktığı seviye apayrı. Hem oyuncular, hem de teknik adamlar büyük bir alkışı hak ediyor.

Hikmet Karaman: 3 gün sonra bu tempo muazzam

SALAH OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABUKLUĞA SAHİP!

Mohamed Salah'ı çıplak gözle izleyince, aslında ne kadar çabuk olduğunu değil 'olağanüstü' bir çabukluğa sahip olduğunu anladım. Rakiplerinden önce düşünmesinin yanında, harekete de çok hızlı geçiyor. Bu 'at sütü' içenlerde olur, yerinde duramaz. Salah da öyle, inanılmaz bir anatomik yapıya sahip. Çabukluk, dayanıklılık antrenmanı yaptırırsın ama bu daha farklı bir şey. Liverpool, geçen sene Manchester City engellerini geçerken Salah hep ön plandaydı. 

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