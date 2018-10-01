Hikmet Karaman: '3 gün sonra bu tempo muazzam!'
'Chelsea - Liverpool' maçını yerinde takip eden değerli teknik adam Hikmet Karaman; Salah'tan Klopp'a, Manchester City'den Sarri'ye olan gözlemlerini aktardı.
İşte Hikmet Karaman'ın öne çıkardıkları...
TAKTİKLER KONUŞTU!
Maurizio Sarri'nin kaleciden başlayan, geriden oyun kurma taktiğiyle, Jürgen Klopp'un 'gegenpressing' taktiği karşı karşıya geldi. Her iki taktik anlayışta da önemli olan, oyuncuların fiziksel kalitesidir. Ve bu karşılaşma gösterdi ki hem Chelsea'nin hem de Liverpool'un muazzam bir fiziksel kalitesi var.
Liverpool'un ön alandaki presine karşı geriden oyun kurmak için Chelsea de sürekli koşmak zorunda kaldı. Maçın 90 dakikası boyunca iki takım da müthiş bir tempo ortaya koydu.
3 GÜN SONRA BÖYLE BİR TEMPO!
Takımlar hafta arası sanki aynı maçı Anfield Road'da oynamamış gibiydiler. Aradan 3 gün geçmesine rağmen Stamford Bridge'de bu temponun olması gerçekten müthiş.
'Arsenal - Everton' ve 'West Ham - Manchester United' maçlarını da izledim, Liverpool ve Chelsea'nin çıktığı seviye apayrı. Hem oyuncular, hem de teknik adamlar büyük bir alkışı hak ediyor.
SALAH OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABUKLUĞA SAHİP!
Mohamed Salah'ı çıplak gözle izleyince, aslında ne kadar çabuk olduğunu değil 'olağanüstü' bir çabukluğa sahip olduğunu anladım. Rakiplerinden önce düşünmesinin yanında, harekete de çok hızlı geçiyor. Bu 'at sütü' içenlerde olur, yerinde duramaz. Salah da öyle, inanılmaz bir anatomik yapıya sahip. Çabukluk, dayanıklılık antrenmanı yaptırırsın ama bu daha farklı bir şey. Liverpool, geçen sene Manchester City engellerini geçerken Salah hep ön plandaydı.
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