Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin’in milli takıma devşirilmesi hakkında konuştu.

TRT Spor 2’ye konuk olan Türkoğlu, bu kararı milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca‘ya bıraktıklarını belirtirken Sarıca‘nın istemesi durumunda Larkin’i devşirmek için hemen harekete geçebileceklerini söyledi.

Türkoğlu, “Shane Larkin’in Milli Takımımız hakkında böyle güzel sözler sarf etmesi bizi çok mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ancak bu benim karıştığım bir konu değil. Oyuncu tercihini, koçumuz Ufuk Sarıca ve antrenörlerine bırakıyorum. Kendisi, bu kararı vermesi gereken insandır. Şu an Wilbekin’i kullanıyoruz. Milli takıma çok iyi adapte oldu ve iyi de bir havamız var. Shane Larkin’in ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu, teknik ekibin kararı. Bize bir talep gelirse, Larkin’i Türk yapmak için Bakanlıklarımızla birlikte devreye girer, milli takımımıza kazandırırız. Teknik ekip, Shane Larkin’i uygun gördüğü taktirde oyuncunun Türk olması için bütün girişimlerde bulunuruz” dedi.

Koç Ufuk Sarıca ise geçtiğimiz günlerde Larkin hakkında kararın Federasyona bağlı olduğunu söylemişti.

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