Hidayet Türkoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri! 'Yersiz ve zamansız...'

Kulüplere her zaman destek olma amacı çerçevesinde hareket ettiklerini dile getiren Türkoğlu, “Her zaman kulüplerimizin yanındayız. Onlarla yan yana olmak isteyen ve omuz omuza yürümek isteyen bir federasyonuz. Her süreçte onlarla birlikte, onları destekleyen rolde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YERSİZ VE ZAMANSIZ BİR AÇIKLAMA YAPILDI”

Fenerbahçe Doğuş’ta görev yapan yerli oyuncularin ortak imzalarıyla A Milli Takım formasını FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde giymeyeceklerini açıklamalarıyla ilgili de Spor Arena’ya konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi...

- Öncelikle talihsiz bir açıklama diyebiliriz. Yersiz ve zamansız bir açıklama diyebiliriz. Ufuk (Sarıca) Hoca ve Kerem Tunçeri oturduğunda, Dünya Kupası Elemeleri için bir aday kadro belirlemek zorundalar. Bu açıklanacak kadro da bildiğiniz üzere 24 kişilik bir kadro. Önümüzdeki hafta da Ufuk Hoca ve ekibi maçlara çıkacak kadroyu açıklayacaklar. Yani şimdi bu arkadaşların böyle erken, bizimle istişare etmeden bu açıklamaları yapmaları beni gerçekten üzdü federasyon başkanı olarak...

“KADRO AÇIKLANINCA DUYARSIZ KALACAKLARINI ZANNETMİYORUM”

- Ama biz de, ilk defa böyle bir olayla karşı karşıyayız. Federasyon olarak da bu olayla ilk defa karşı karşıyayız. Ufuk Hoca’nın önümüzdeki hafta yapacağı listede artık kimleri davet edeceğini inanın ben de bilmiyorum. Kadroya kimleri layık göreceğini... Ama bizim hâlâ bir arayış içerisinde olduğumuz zamanlarda bu açıklamanın yapılması bizi gerçekten üzmüştür. Ama ben zannetmiyorum ki, konu Milli Takım olduğunda ne oyuncularımız ne de camialarımız bu konuya duyarsız kalacaklardır.

“TEK KUTSAL FORMA MİLLİ TAKIM FORMASIDIR”

- Çünkü burada tek kutsal forma vardır o da milli takımdır. İnanıyorum ki, isimleri çağrıldığı zaman bu arkadaşlar konuyla ilgili gereğini yapacaklardır. O süreci biz de sizler gibi yakından takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz.

"HİÇBİR ZAMAN MİLLİ FORMA ÜZERİNDEN KİMSEYİ ELEŞTİRMEDİM"

- Bir başkan olarak bu konuyu bir kenara koyuyorum ki, ben hayatımda hiçbir zaman milli takım üzerinden kimseyi eleştiren bir insan olmadım. Ve milli takım hassaslığını da en çok bilen insanımdır.

“ESKİ BİR KAPTANLARI, BİR AĞABEYLERİ OLARAK ÜZÜLDÜM”

- Bizimle istişare etmeden bu tip açıklamaları yapmaları, beni federasyon başkanı olmanın dışında onların eski bir kaptanı, bir ağabeyi olarak üzmüştür. Biz hiçbir zaman hiç kimsenin milli takım üzerinden yıpratılmasını istemeyiz. Biz hâla bize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. FIBA ile EuroLeague arasındaki bu problem sadece Kasım ayında değil, biliyorsunuz Şubat’ta da, hatta Haziran’da da sıkıntı olacak. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. İnşallah da herkes bir kendine gelir. Burada basketbola zarar verildiğini herkes anlar ve bir şekilde bunun çözülmesi için bir adım atılır.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR