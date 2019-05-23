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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL,(DHA) -
23.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu'ndan eleştirilere sert cevap

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Hidayet Türkoğlu'ndan eleştirilere sert cevap

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in açıklamalarına cevap verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan yardımcısı ve İcra kurulu üyesi ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel'in açıklamalarına cevap verdi.

Almanya'nın Münih kentinde 24-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak FIBA Avrupa Genel Kurulu ve Başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulunan Turgay Demirel'e cevap veren Hidayet Türkoğlu, "Turgay Demirel federasyonumuzla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve aday gösterilmek istediğini belirtmemiştir. Adaylığı sırasında Avrupa basketbolu için herhangi bir planını bizlere aktarmadığı gibi, yönetim ekibine federasyonumuzdan herhangi bir ismi davet dahi etmemiştir" dedi.

1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla görev süresini tamamlayan Turgay Demirel'in Türkiye dışında farklı ülkeler tarafından aday gösterildiğini ifade eden Hedayet Türkoğlu, "Genel usule aykırı bu adaylıkla, Turgay Demirel federasyonumuzla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve aday gösterilmek istediğini belirtmemiştir. Adaylığı sırasında Avrupa basketbolu için herhangi bir planını bizlere aktarmadığı gibi, yönetim ekibine federasyonumuzdan herhangi bir ismi davet dahi etmemiştir. Oysaki amacımız, Türk basketbolunu temsil eden değerli yöneticilerimizin, FIBA Avrupa'nın karar organlarında daha fazla yer alması ve bunun yansıması olarak da güçlenen Türk basketboluna hizmet etmeleridir. Turgay Demirel, Kasım 2016 tarihinden bu yana, üç yıl süresince federasyonumuzu ziyaret etmemiş, hiçbir şekilde iletişime geçmemiş, görevi sebebiyle bulunduğu Avrupa Şampiyonası dışında milli maçlarımıza katılmamış, hiçbir kulübümüzün Avrupa'daki mücadelesini desteklememiştir. Diğer başkan adayları bizi ziyaret ederek bizzat projelerini ve Türk yöneticilerle ilgili planlarını anlatmalarına rağmen Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu ile hiçbir temas kurmamış ve bilgi alışverişi yapmamıştır. Alışılmışın aksine, kendi ülkesinin federasyonu dışında diğer ülkeleri ziyaret eden, FIBA organizasyonlarında Türk heyetini selamlamaktan bile kaçınan Demirel, seçime yalnızca bir hafta kala bazı ülkelerden gelen güven tazeleme talebi üzerine kendi ülkesinden destek mektubu talebi içine girmiştir. Sporculuğum ve spor yöneticiliğim sürecince her zaman cesur, şeffaf ve ülkemin değerlerini ön planda tutan bir tavır sergiledim. Bugün de, Turgay Demirel'i gerek geçmiş dönem TBF yöneticiliğinde gerekse FIBA Avrupa'daki görevi süresinde taraflı, etik olmayan ve ülkesinin çıkarlarını ön planda tutmayan tavrı nedeniyle eleştirdiğimi ve başkanlığını desteklemediğimi açıklıkla dile getirmekte bir mahsur görmüyorum. Turgay Demirel'in yaptığı basın açıklamasındaki, Türk Milli Takımı'nın başarılarını tek başına sahiplenmesi, Ay-yıldızlı formaya hizmet etmiş, idari ve teknik kadrolara ve milli sporculara büyük bir ayıptır. Başarı bir takım olarak elde edilir ve öncelikle o uğurda ter dökenlerin gururlanma hakkı vardır. Türkiye'nin yurt dışında temsili ile ilgili olan hassas değerleri en iyi şekilde sahiplenmiş ve temsil etmiş biri olarak bu konuda Türk oluşunu sadece topladığı oylardaki yetersizlik nedeniyle hatırlayan birine söz hakkı vermem mümkün değildir. Bu hususta son dakika talep ettiği güven mektubu için umutsuzca saldırı cümleleri kurmasını son derece yakışıksız bulmaktayım. Bu süreçte Turgay Demirel, gerçekleri yansıtmayan şekilde oy verecek diğer federasyonlara tarafımızca desteklendiğini belirtmiştir. Bunun üzerine diğer başkanlar da beni arayarak bu desteği teyit etmek istediler. Bu nedenle gördüğüm lüzum üzerine diğer federasyon başkanlarını elektronik posta ile bilgilendirerek, Demirel'in aksine diğer adayların bizimle iletişime geçmiş olduğunu belirttim. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu'nu temsilen bir oyumuz var. Bu oyu basketbolu gerçek anlamda güçlendirecek en şeffaf, en güvenilir adaya vereceğimizi bilmenizi isterim. FIBA ile olan kusursuz iletişimimiz, kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları ve milli takımlarımızın Avrupa ve Dünya Şampiyonaları yolundaki saygı uyandıran mücadelesi sayesinde Türk basketbolunun, sadece Avrupa'da değil dünyada da en iyi şekilde temsil edildiğine ve edileceğine hiçbir sporseverin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

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