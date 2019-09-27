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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İSTANBUL (İHA) -
27.09.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı

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Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2019-2020 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri, sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli basketbolseverler; liglerimizde 2019-2020 sezonunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Basketbol kalitesi ve mücadele seviyesi bakımından her sezon büyük bir gelişme kaydeden liglerimiz, inanıyorum ki 2019-2020 sezonunda da yine rekabet seviyesi gayet yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Kulüplerimizin yaptığı kıymetli yatırımların paralelinde yeni sezon içinde güçlü kadrolar oluşturuldu. Basketbolseverler, 2019-2020 sezonunda da birbirinden değerli oyuncuları liglerimiz sayesinde büyük bir heyecanla izleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Tüm sezon yaşanacak çetin mücadelenin ilk sinyalleri Cumhurbaşkanlığı karşılaşmasında verildi"

Tüm sezon yaşanacak çetin mücadelenin ilk sinyallerinin 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı karşılaşmasında verildiğini belirten Türkoğlu, "Gaziantep’in ev sahipliğinde Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko takımları arasında oynanan mücadelede sporseverlerin karşılaşmaya gösterdiği ilgi, sahada iki takımın ortaya koyduğu oyun ile birleşince, oluşan atmosfer yeni sezon için hepimizi heyecanlandırdı" diye konuştu.

Federasyon olarak büyük önem verdikleri ve ikinci sezonunu geride kalan Basketbol Gençler Ligi’nin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Hidayet Türkoğlu, "Bu ligde kendini geliştiren birçok oyuncumuz, Basketbol Süper Ligi’nde ilk tecrübelerini yaşayacak. Gelecek yıllarda A Erkek Milli Takımımızın iskeletini oluşturacağına inandığımız bu genç arkadaşlarıma başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Hidayet Türkoğlu son olarak ise, "2019-2020 sezonu öncesinde, hem ligimizde hem de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına başarılar dilerken, sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına da Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sene boyunca liglerimizdeki müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve müsabaka görevlilerimize de başarılı bir sezon diliyorum" açıklamasında bulundu.

Hidayet Türkoğlundan 2019-2020 sezonu mesajı

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