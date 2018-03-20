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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
20.03.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu İzmit'e 10 bin basketbol topu dağıttı

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Hidayet Türkoğlu İzmit'e 10 bin basketbol topu dağıttı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ’Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi’ kapsamında Kocaeli’nin İzmit ilçesi pilot bölge seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Nevzat Doğan protokole imza atarken, öğrencilere 10 bin basketbol topu dağıtıldı.

Basketbol Federasyonu’nun ’Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi’ için pilot belediye seçilen İzmit Belediyesi’ndeki protokol töreni İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Protokol kapsamında şehirde 10 okul belirlenerek, bahçelerine basketbol sahası yapılacak.

Hidayet Türkoğlu projeyi çok önemsediklerini belirterek, "Projeyi bütün Türkiye geneline yaymak, herkesin basketbolu sevmesini istiyoruz. Bu proje ile basketbol sever sayısı daha da artacak. Basketbolu daha iyi öğrenir ve ileride iyi sporcular yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerimizi spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Ulusal projemizi İzmit Belediyesi ile başlıyoruz. Proje ile okul bahçelerine basketbol sahası ve potası yapılacak. Böylelikle öğrencilerimiz basketbolu daha çok sevip, daha çok zaman ayıracaklar" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise "Basketbolu sevdirmek, dünya standartlarına çıkarmak için sessiz kalamayız. İzmit Belediyesi olarak Türkiye’ye model olabilecek çalışmalar yapıyoruz. Biz ilklerin belediyesiyiz. Bu yaptığımız çalışmalar, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, güçlü çağdaş uygarlıkla mücadelesinde her zaman önde yürümesinde çok önemlidir. Proje sayesinde Yeni Hidayet’ler yetişecektir. Bu örnek projemizin Türkiye’ye dalga dalga yayılacağına inancım sonsuzdur" diye konuştu.

İmza töreni sonrası Hidayet Türkoğlu, Başkan Doğan’a adının yazılı olduğu bir forma hediye etti. Protokolün imzalanmasının ardından 10 bin basketbol topu dağıtımı için Atatürk Spor Salonu’na geçilerek, 4’üncü sınıf öğrencilerine basketbol topu hediye edildi.


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