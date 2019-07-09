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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
09.07.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu: "Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz”

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Hidayet Türkoğlu: "Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz”

A Milli Kadın ve Erkek Takımları ana sponsorluğu kapsamında tatilbudur.com ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmzalanan sponsorluktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Türkoğlu, “Ailemize kattığımız küçüklü büyüklü iş ortaklarımız hepsi bizim için çok değerli. Çünkü gerek biz gerek yeni ortağımız birlikte yürüteceğimiz iş birlikteliği olsun basketbolun Türkiye ve dünya geneline yayılması açısından böyle anlamlı şirketlerin birleşmesi Türk sporuna değer katmıştır. Bu anlamda göreve geldiğimizden beri tüm ortaklarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Federasyon olarak bu tip sözleşmelere böyle bakmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu olursa her iki tarafın da mutlu olacağını düşünüyoruz. İki taraf için de hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 

"Her iki tarafın da mutlu olacağı işler yapacağız" 

Başkan Türkoğlu, yaptıkları iş birlikleri ile daha büyük kitlelere ulaştıklarını belirterek, “Basketbol her geçen gün büyüyen, her geçen gün geniş kitlelere ulaşan bir spor. Bu anlaşmalarla büyük kitlelere ulaşmaya başladık. İki tarafın da en iyi şekilde birbirinden nasıl yararlanacağını planladığımız için bu zamana kadar bizimle çalışan herkes memnun olmuştur. Bu süreçte tatilbudur.com da bizden memnun olacaktır. Bu yüzden özel sektörler ne kadar değer katarlarsa Türk sporu basketbolu daha iyi yerlere gelecektir. Her iki tarafında mutlu olacağı işler yapacağız” açıklamasını yaptı. 

"Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz” 

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası öncesi Milli Takım'da çok güzel bir havanın olduğunu aktaran Hidayet Türkoğlu, “Ülke olarak her branşta olmamız gerektiğine inanıyorum. Tüm ekibin oraya gitmesi için yönetimsel olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak zaman zaman sevindiğimiz süreçler oluyor. Zaman zaman üzüldüğümüz süreçler de oluyor. Daha iyi neler yaparız diye çalışıyoruz. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız iyi sonuç elde edememiş olsa da orada mücadele etmeleri bizi mutlu etmiştir. Ekip olarak daha iyi neler yapabileceğimizi bildiğimiz için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de Dünya Kupası var. Güzel atmosfer içerisindeyiz. Tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, hiçbiri bahane üretmeden anında Milli Takım ile birlikte oluyor ve kendisini hazırlıyor. Ufuk Sarıca iyi işler yaptı ve devam edecektir. Yönetici anlamında imkanlarını en iyi şekilde sağlamak için iyi işler yapmak için çalışıyoruz. Yönetici anlamında ekibin çok rahat antrenman, seyahat ve konaklaması için her iş birliğine hazırız. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar da sahaya çıktığı zaman formanın hakkını en iyi şekilde vereceklerdir. Tüm ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. 

Cenk Angın: "Umuyorum ki Çin'den iyi sonuçlarla döneriz" 

Tatilbudur.com Üst Yöneticisi Cenk Angın ise yaptıkları iş birliğinden dolayı çok heyecanlı oldukların ifade ederek şunları söyledi: 

"Türk sporuna katkıda bulunma imkanı yakalamış olmamız TBF sayesinde oldu. Mili takımlarımızın olduğu yerde o heyecanı hissetmek Çin’deki mücadelelerde belki bu sefer daha farklı yaşamak açısından çok kıymetli. Hem keyifliyiz, hem heyecanlıyız, hem gururluyuz. Umuyorum ki Çin’den iyi sonuçlarla döneriz." 

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