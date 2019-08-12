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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
12.08.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu: "Demirören ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır"

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Hidayet Türkoğlu: "Demirören ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Senegal’i 94-59 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Sözlerine kurban bayramını tebrik ederek başlayan Türkoğlu, “Umarım herkes ailesiyle güzel bir tatil geçirir. Bugün de şans bulan herkes formanın hakkını en iyi şekilde vermeye çalıştı. Çin'e gitmeden önce herkes bu takımın bir parçası olmak için canla başla mücadele ediyor. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Milli formanın bilincindeler. Çok iyi mücadele sergiliyorlar. Sakatlarımız iyileştiği zaman en hazır biçimde inşallah Çin'e gideriz. Ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Hepimiz heyecanlıyız, Çin'deki şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM TURNUVAYA NE KADAR HAZIR GİDECEĞİMİZ”

Turnuvaların atmosferinin farklı olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Belki ABD'nin grubumuzda olması farklı düşünmemize neden olabilir ancak turnuvalara maç maç bakılır. Önemli olan bizim oraya ne kadar hazır gideceğimiz. Sakatlarımızın iyileşeceği, form grafiğimizin en üst seviyede olacağı bir duruma gelirsek arkadaşlarımız bütün maçlara kazanmak için çıkacaktır. Güzel bir atmosfer yakalarsak her sonucu yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“DEMİRÖREN AİLESİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

TOTAL ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yapan Hidayet Türkoğlu,”Özel sektörlerin spora teşviği çok önemli. Bu anlamda Demirören ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta Erdoğan amcamız olmak üzere bütün Demirören ailesi sporun içinde yer aldı. Şimdi de aynı şekilde devam ettikleri için bizi mutlu ediyorlar. Basketbola TOTAL olarak şampiyona öncesi verdikleri destek inanıyorum ki bütün takımımızı mutlu etmiştir. Takım, her zaman bu tip destekleri yanında görmek ister. Bize gösterilen ilgi, alaka ve destekten dolayı herkese şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

“TOTAL REKLAM FİLMİNDE BÜTÜN SPORCULARIMIZ ÇOK KEYİF ALDI”

Geçtiğimiz günlerde TOTAL’in milli takım için çektiği reklam filminin çok olumlu bir hava yarattığını ifade eden Türkoğlu, “Dediğim gibi böyle büyük markaların sadece maddi anlamda değil iletişim anlamında da yaptığı reklamlar bütün sporcularımızı çok mutlu ediyor, halkımızla kaynaşmamızı sağlıyor. Bu reklam çekiminde de bütün sporcularımız çok keyif almışlardır. Gerek oradaki destek olsun, gerek tribünlerdeki destek olsun onları motive ediyor” diye konuştu.

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