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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Basketbol HaberleriHidayet Türkoğlu, Ataman-Obradovic krizi hakkında konuştu! 'Biz federasyon olarak...'
Basketbol Hidayet Türkoğlu, Ataman-Obradovic krizi hakkında konuştu! 'Biz federasyon olarak...'
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Basketbol
14.02.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu, Ataman-Obradovic krizi hakkında konuştu! 'Biz federasyon olarak...'

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginlikle ilgili, "Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz." dedi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın basın toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkoğlu, toplantıda Obradovic ve Ataman arasında yaşanan gerginlikle ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Sporun içerisinde bu tip olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunlar sporun heyecanını biraz daha artıran durumlardır. İkisi de olgun insan. İkisi de benden büyük. İnsanlara nasıl davranacaklarını söyleyecek değiliz. Zeljko Obradovic, Türk basketboluna bana göre çok şey katmıştır. Geçen seneki başarısı ortada. Kupada güzel bir basketbol izleyeceğiz. Bunlar sporun içinde var. Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz."

Türkoğlu, Türkiye Kupası'nın heyecanına da dikkati çekerek, "Eleme sistemi heyecanı artırıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor. PTT'ye de teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmayı hak eden 8 takım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk basketbolu hak ettiği yerde olacaktır. Bu güzel turnuvayı gerek televizyon başındakiler gerekse salona gelecek binlerce taraftar keyifle izleyecek. Çok kaliteli takımlar var. Seyircisi bol olan, keyifli bir 4 gün izleyeceğiz." ifadelerini kullandı. (Basket Dergisi)

Hidayet Türkoğlu, Ataman-Obradovic krizi hakkında konuştu Biz federasyon olarak...

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