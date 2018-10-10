Hidayet Türkoğlu Adana'da vali ve belediye başkanını ziyaret etti
TBF BaşkanıHidayet Türkoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamlarında ziyaret etti.
TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkoğlu, Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı dolayısıyla geldiği kentte, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüştü.
Vali Demirtaş'a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Türkoğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye de ziyarette bulundu.
Türkoğlu, ziyaretlerde Demirtaş ve Sözlü'ye imzalı milli takım forması ve plaket hediye etti.
Ziyaretlerde TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile yönetim kurulu üyesi Bahar Akgün de yer aldı.
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