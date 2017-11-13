Hiç oynamasam, sorun etmem

İLKAY Göndoğan, sakatlığı nedeniyle 2014 Dünya ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayamadı. Yine sakat olduğu için 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da milli takım forması giyemedi. Şimdi sakatlığı geride kaldı. Kulübü Manchester City'de yeni yeni forma giymeye başladı. Löw de yine onu milli takım aday kadrosuna davet etti. İngiltere maçında forma giydi. Salı akşamı da Fransa ile oynanacak maçta yine sahaya çıkması bekleniyor. Milli takım ve sakatlığıyla ilgili Kicker dergisine konuşan İlkay, şöyle dedi:

“Bana güvenenlere önümüzdeki aylarda göstereceğim performansla borcumu ödemek isterim. Biz elbette favoriler arasında bir adım öndeyiz. Brezilya çok güçlü. Fransa, Belçika ve İspanya da tıpkı Brezilya gibi güçlü takımlar. İngiltere'yi de çok önemsiyorum. Sanırım bu kez çok saylıda favori var. Elbette biz de bu favoriler arasındayız.”

SORUN EDECEK BİRİ DEĞİLİM

“Turnuvalarda oynamak için büyük özlem duyuyorum. Özlemim çok büyük. Yazın şampiyonada olmak ve oynamak istiyorum. Kariyerimin sonuna kadar önemli bir şampiyonada oynamayacak olsam da -ki elbette bunu umut etmem- bunu sorun edecek biri değilim. Kabullenirim sadece.”

AZ OYNAMAM MANTIKLI

“Sakatlık sonrası Manchester City'de kısa süreli oynamamı çok mantıklı ve doğru buluyorum. Daha önceki uzun sakatlıklarımda farklı düşünüyordum. Hemen güçlenip 90 dakika oynamayı isterdim. Ama böylesi çok akıllıca. Daha ritmimi yakalayamadım. Eksiğim var. Yüzde 70 oranında oynuyorum. Eğer üç gün üst üt 90 dakika oynamazsanız ritmi ve güveni bulamazsınız. Ama benim zamana ihtiyacım var. Böylesi benim için iyi.”