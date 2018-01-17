Hibrit çim nedir? Hibrit çim özellikleri nedir?

Hibrit çim, yeni nesil stadyumların hava koşullarını minimuma indirgeyen tasarımları dolayısıyla çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Hava akımının ve güneş ışığının yeterli düzeyde gelmemesi nedeniy çok kolay yıpranan doğal çimler, aynı zamanda birçok bakım masrafını da beraberinde getirmektedir.

Yeniden yapım, tamir, tadilat ve bakıma ihtiyaç duyma sürelerinin her geçen gün kısalması nedeniyle Desso GrassMaster sistemi doğal çimi kuvvetlendirmesi için geliştirilmiştir. Desso GrassMaster sistemi, doğal çim alanları yapay çim lifleri ile güçlendirir ve teknik açıdan mükemmel alanlar kurar. Bu sayede stadyum sahalarının çok işlevli kullanımına olanak sağlanır ve kulüplere ekstra gelir imkanı sunar.

Doğal çim köklerini atarken suni çimlerin 20 cm derinlikteki enjeksiyonu sayesinde kuvvetli bir dayanıklılık sağlar. %95’i doğal çimden oluşan saha sağlamlık ve performans konforunu bir arada sunar. Dikey olarak enjekte edilen sentetik lifler drenaj için de muhteşem bir destekleyicidir. Yıpranmaya karşı dayanıklılığı sayesinde tedavi ve bakım masraflarını azaltarak sürekli sağlıklı ve prestijli bir saha sunar.

HİBRİT ÇİM'İN AVANTAJLARI NELERDİR?

Doğal çim zeminde oynama kalitesi.

Tüm hava koşullarına dayanıklı. 4 mevsim kullanım avantajı.

Standart doğal çim sahaya göre 3-4 kata kadar daha fazla oynama saati.

Güçlü kökler sayesinde çim kopmaları görülmez.

Kendini yenileme hızı yüksektir.

Kulüplerin imaj kaybını engeller.

Çamur birikintileri ve çim kopmaları olmaksızın her zaman yeşil ve dengeli bir saha sunar.

Sahalarda etkinlik imkanı sağlayarak, ek gelir imkanı sağlar.

Bakım sürelerini ve masraflarını azaltır bu sayede yatırımın en hızlı şekilde geri dönüşümünü sağlar.