Hibernian, Avrupa'ya hazır mı? iddaa'da 2 handikap...
İskoç Hibernian'ın Avrupa serüveni Faroe Adaları temsilcisi NSI Runavik ile başlıyor. iddaa'da 2 handikap var, geçilir mi? İşte detaylar...
Hibernian
- Geçtiğimiz sezonun 1 numarası Ofir Marciano sakat, bu akşam kalede, Liverpool'dan kiralanan Adam Bodgan olacak.
- Takımın en popüler oyuncusu John McGinn'in aklı karışık. Menajer Neil Lennon da basın toplantısında bu konudan dert yandı ve Celtic'in, başarılı oyuncularının aklını çeldiğini itiraf etti.
- St.Mirren sonrası Barnsley'e geçen ama istediği süreyi bulamayınca İskoçya'ya geri dönen Stevie Mallan'ı transfer ettiler.
- Geçtiğimiz sezon performansından memnun kaldıkları santrafor Florian Kamberi'yi de bonservisiyle aldılar.
NSI Runavik
- Trygvi Mortensen yönetimindeki Faroe Adaları temsilcisi, geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada bitirdi.
- 15 maçı geride kalan içinde bulunduğumuz sezonda ise 27 puanla 5'inci sırada bulunuyorlar.
- Runavik Stadı'nda oynadıkları Avrupa maçlarındaki başarılarını deplasmana hiç yansıtmadılar.
- Bugüne kadar deplasmanda oynadıkları 11 Avrupa maçının tamamını kaybettiler, bu 11 maçta kalelerinde 35 gol gördüler.
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