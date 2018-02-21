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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Heynckes: 'Beşiktaş 5-0'ı hak etmedi'
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Futbol
21.02.2018 - 01:44, Son Güncelleme:

Heynckes: 'Beşiktaş 5-0'ı hak etmedi'

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Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında evinde temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Heynckes'in açıklamaları;

'2. YARIDAN DOLAYI MUTLUYUM'
İkinci yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Heynckes, "İki farklı 45 dakika gördük. İlk 45 dakika oyunda fazla etkili olamadık, tempo bulamadık. Oyunun öldürücü noktası tabii ki kırmızı kart ve devreden önce oyunun 1-0 olmasıydı. İkinci yarıda başka bir Bayern takımı gördük. Çok güzel goller attık. Topu vermeden oynayabildik, çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle 2. yarıdaki oyunumuzdan dolayı mutluyum." sözlerini kullandı.

'10 KİŞİ OYNAMAK ZOR'
Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu ve kırmızı kartın kötü etkilediğini belirten tecrübeli teknik adam, "5-0'lık sonucun çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kaldığınızda oynamanız çok zor oluyor. Özellikle Bayern gibi bir takıma karşı oynadığınızda... Ben Beşiktaş'ın hala çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok tecrübeli bir takım. Zor bir durumda İstanbul'a gelmeyeceğiz. Optimal bir durumda hazırlanıp İstanbul'a geleceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde riske girmeye değmez tabii." şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ 5-0'I HAK EDECEK BİR TAKIM DEĞİL'
İstanbul'da oynanacak rövanş maçı hakkında da konuşan Alman teknik adam, "Beşiktaş çok iyi bir takım. 5-0'lık sonucu hak edecek bir takım değil. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamamızın bir avantajı vardı. Rövanş için çok dikkatli olmalıyız, burası Şampiyonlar Ligi. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız ve yine bilindik oyunumuzu oynayarak, elimizden geleni yapacağız." dedi.

KADRO YORUMU
Çok iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Jupp Heynckes, son olarak "Bayern Münih mutlu bir takım. Çünkü çok sadık oyuncumuz var. Her zaman en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Kadroda şu an sadece milli futbolcular var. Robben'i de oynatmayabiliyorum, Müller'i de öyle. Bu benim için bir lüks tabii." diyerek sözlerini bitirdi.

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