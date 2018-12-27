Heung-min Son'dan Tottenham'a kötü haber!
İngiliz ekibi Tottenham’ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.
İngiltere’de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak.
Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası’nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore’de Heung-min Son’un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:
Fulham (Premier Lig)
Chelsea (Lig Kupası)
FA Cup 4. Tur Maçı
Watford (Premier Lig)
Newcastle (Premier Lig)
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