Heung-min Son'dan Andre Gomes itirafı!
Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son, Everton'dan Andre Gomes'in ayağını kırdığı pozisyonun ardından yaşadıklarını anlattı.
Spor Arena Dış Haber | Tottenham - Everton maçında Andre Gomes'in ayağının kırıldığı pozisyonda yer alan Heung-min Son, Gomes'in sakatlığının ardından uzun süre göz yaşlarını tutamamıştı.
Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Son, ''Çok zor günler geçirdim, o anları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor hep. Ancak taraftarların ve takım arkadaşlarımın bana desteğini gördükten sonra ne kadar şanslı olduğumu anladım. Çok üzgünüm demekten başka bir şey yapamıyorum. Artık takımıma odaklanmam gerekiyor. Beni destekleyen insanlara verebileceğim tek cevap saha içinde olabilir.'' diye konuştu.
AİLESİNİ ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ
Güney Koreli futbolcu, Gomes'in ailesini arayıp özür dileyip geçmiş olsun dilemişti.
Son, Tottenham'ın Kızıl Yıldız ile oynadığı maçta da attığı golün ardından sevinmemişti...
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