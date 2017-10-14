Sarıca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yaptıkları savunmanın kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Rakip 45 sayı buldu. Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Hesaplamalarımıza göre kazanmamız gereken bir maçtı. Bir takım eksiklerimiz var ve bunlar bizi etkilemeye devam ediyor." dedi.

Kötü savunma yaptıklarını vurgulayan Sarıca, "Oyunu kırabileceğimiz yerlerde basit hatalar yüzünden geriye düştük. Gereken dersi çıkarıp çalışmaya devam edeceğiz. Önlemlerimizi alacağız. Hakemler iki taraf için de hatalı düdükler çaldı ama bunu mağlubiyetin sebebi olarak söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Augusto Cesar de Lima ise kötü bir maç çıkardıklarını aktararak, "Ev sahibi olduğumuz maçlarda daha güçlü durmamız lazım. Rakibimiz pes etmedi ve kazandı." diye konuştu.

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR CEPHESİ

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin ise "Son ana kadar savaştık. Vazgeçmedik ve kazandık. Takımımın Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı saha içindeki uyumundan çok mutluyum. Bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Efe Beşok da çok zorlu bir rakibi yendiklerini dile getirdi.